'Številne bolezni se širijo prav prek kontaminiranih rok'

Danes obeležujemo svetovni dan umivanja rok, katerega namen je širjenje ozaveščenosti in razumevanja o pomembnosti umivanja rok. Čiste roke so zelo pomemben dejavnik pri ohranjanju našega zdravja, umivanje rok pa učinkovit in cenovno dostopen način za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni med ljudmi. Številne bolezni se širijo prav preko kontaminiranih rok, ki so glavni prenašalec mikroorganizmov na različne površine in ljudi.

Jesen je tudi čas, ko se nam približuje obdobje gripe in drugih respiratornih okužb. Prav ob pojavu različnih obolenj pa je dosledno in vestno umivanje rok posebno pomembno, so zapisali na spletni strani inštituta.

Roke si umijemo, kadar so vidno onesnažene ali mokre, med in po pripravi jedi, pred jedjo, vsakič preden koga hranimo, pred nego in po negi bolnika v domačem okolju, pred in po oskrbi rane, ureznine, udarnine, ko je koža poškodovana, po menjavi plenic ali po brisanju in umivanju otroka po uporabi stranišča, po smrkanju, kihanju, kašljanju, po dotikanju živali ali živalskih odpadkov, po dotikanju odpadkov ter ob prihodu domov.

Sicer pa naj bi to delali tako pogosto, kot je glede na naša opravila potrebno, predvsem ob pravem trenutku in seveda pravilno. Le tako lahko preprečimo, da se v hrano, ki jo pripravljamo, iz našega okolja ne prenesejo povzročitelji različnih bolezni in da z dotikanjem posameznih predelov telesa v naše telo ne zanesemo škodljivih mikroorganizmov.

Kako torej pravilno umiti roke?

Pomembno je, da se držimo pravilnega zaporedja postopka umivanja rok in da roke pod toplo tekočo vodo najprej omočimo. Veliko ljudi seže po milu s suhimi rokami. Če si pa roki najprej dobro omočimo, odplaknemo kar precejšne število mikroorganizmov s površine rok in miljenje, ki sledi, je bolj učinkovito in postopek umivanja rok v celoti odstrani več mikroorganizmov. Pred umivanjem vedno odstranimo ves nakit.

Namilimo in zdrgnemo vse predele rok in po celotni površini dlani, hrbtišč, med prsti, konice prstov, ne pozabimo palcev, predelov pod nohti ali zapestij. Roki milimo vsaj 20 sekund, drgnemo dlan ob dlan, dlan in hrbet roke, s sklenjenimi rokami z dlanjo proti dlani, med prsti, posebej zdrgnemo oba palca, konice prstov z nohti in zapestje.

Z umitih rok temeljito speremo milo in roke dobro osušimo. Najbolje s papirnato brisačo, ali s svojo brisačo za roke, ki jo redno menjamo. Pipo zapremo s komolcem ali papirjem in ne z umito golo roko, še posebej, če nismo doma, še svetujejo na inštitutu.