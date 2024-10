Številne goljufije in sumljive prakse: ponarejanje dokumentov, zloraba zakonodaje ...

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, da je prodaja psov in mačk v EU donosna gospodarska dejavnost, visoke cene in veliko povpraševanje po mladičih pa so močna finančna motivacija za izvajalce nezakonite trgovine z živalmi. Leta 2023 je sodelovala v vseevropski akciji odkrivanja nepravilnosti v trgovini s psi in mačkami, ki je razkrila številne goljufije in sumljive prakse.

Psi in mačke so najštevilčnejše in najbolj priljubljene hišne živali in s tem tudi donosen posel. Letna vrednost trgovine v EU je ocenjena kar na 1,3 milijarde evrov. Hkrati z legalno trgovino so vse bolj v porastu nezakonite prakse pri vzreji in prodaji živali. Po nekaterih ocenah je nezakonita trgovina z živalmi v EU (psi, mačke, eksotične živali) na tretjem mestu najbolj dobičkonosnih nezakonitih aktivnosti za trgovino z drogami in orožjem, piše Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pasji mladički v Horjulu FOTO: Zavetišče Horjul icon-expand

Vseevropska akcija je pokazala dve ključni težavi, in sicer zlorabo zakonodaje EU o netrgovskih premikih živali in uporabo ponarejenih dokumentov (napačne informacije o starosti, poreklu, statusu cepljenja in podobno). Kar zadeva glavne poti nezakonite trgovine je bilo ugotovljeno, da sta primarni dobaviteljici živali v EU Romunija in Madžarska, veliko nepravilnosti pa je bilo ugotovljenih tudi pri živalih, ki prihajajo iz tretjih držav (zlasti Turčije, Srbije, Rusije, Belorusije in Ukrajine). Na podlagi podatkov iz sistema iRASFF so bile prepoznane pogoste poti nezakonite trgovine z živalmi, in sicer iz Romunije, Madžarske in Poljske v Nemčijo, iz Turčije na Nizozemsko, iz Srbije v Slovenijo in Avstrijo ter iz Rusije in Belorusije na Poljsko in v Latvijo.

Akcija je na podlagi več kot 60 obvestil iz več kot 12 držav med drugim razkrila organizirano mrežo, ki prodaja srbske pse v EU s ponarejenimi grškimi in bolgarskimi potnimi listi. Živali prihajajo v Slovenijo in Avstrijo ter od tam nadaljujejo pot na zahod. Razkrito je bilo tudi, da nekatera romunska zavetišča ali organizacije za dobrobit živali zlorabljajo svoj status za nezakonito vzrejo in uvoz psov iz držav zunaj EU ter njihovo prodajo prek spleta. Rezultati akcije so pokazali tudi, da je posodobitev evropske zakonodaje nujna, zato je Komisija konec leta 2023 pripravila predlog novih pravil za dobrobit psov in mačk ter njihovo sledljivost. Nova zakonodaja bo med drugim predpisala tudi enotna pravila oglaševanja psov in mačk preko spletnih platform v vseh državah EU.

Ključno pri preprečevanju nezakonite trgovine z živalmi je zmanjševanje povpraševanja in večja ozaveščenost potrošnikov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato svetuje previdnost, še zlasti pri nakupu živali preko spleta. Pomembno je, da se bodoči lastniki pred nakupom ustrezno pozanimajo o zdravstvenih pogojih in dokumentaciji, ki mora spremljati premike živali. Porast nezakonite trgovine z živalmi je predvsem posledica naraščajočega povpraševanja po hišnih ljubljenčkih, zlasti po modnih pasmah, ter visokih cenah, ki jih te dosegajo na trgu. Nezakonito vzrejene živali se oglašujejo na široko dostopnih spletnih platformah, kjer se goljufi pomešajo med zakonite rejce, tarča pa so neinformirani in ranljivi kupci, ki ne prepoznajo prevare, poudarjajo na upravi. Čezmejna narava nelegalnih praks – kako so odkrili kršitve? Zaradi čezmejne narave nelegalnih praks pri vzreji in prodaji psov in mačk je za njihovo odkrivanje in preprečevanje nujno skupno ukrepanje na ravni EU. Med julijem 2022 in julijem 2023 je zato pod okriljem Evropske komisije potekala vseevropska akcija odkrivanja nepravilnosti v trgovini s psi in mačkami, v kateri je sodelovalo 22 držav članic, tudi Slovenija. Namen akcije je bil okrepiti čezmejno sodelovanje in spodbuditi izmenjavo informacij med pristojnimi organi po vsej Evropi, da bi se izboljšala učinkovitost nadzora.

Naloga pristojnih organov držav članic, ki so sodelovale v akciji, je bila, da ob odkritju čezmejne neskladnosti o tem obvestijo ustrezne organe v drugi državi. Obe strani sta nato izvedli potrebne preiskave in si izmenjali informacije.