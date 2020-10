Številne intervencije zaradi poplav in snegoloma, največ težav na Koroškem

Kot so opozarjali na Geološkem zavodu Slovenije, so se zaradi razmočenega terena sprožili manjši zemeljski plazovi, eden od teh je ogrožal stanovanjsko hišo. Na terenu je posredovalo 33 gasilskih enot, med njimi tri poklicne. Posledice poplav so odpravljali tudi preko noči.

Zaradi obilnega deževja v nedeljo so na Upravi za zaščito in reševanje zabeležili kar 36 intervencij zaradi poplav. Posamezni dogodki so bili na območjih občin Brezovica, Celje, Domžale, Dravograd, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kočevje, Ljubljana, Laško, Lenart, Postojna, Prevalje, Radeče, Slovenske Konjice, Šentilj, Škofljica, Tržič, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče in Žalec. V večini primerov je meteorna voda zalila prostore oziroma ogrožala objekte.

Ker je včeraj v delih države že zapadel sneg, so zaradi novozapadlega snega in posledičnega snegoloma (drevje je še olistano) imeli težave na območju občin Bohinj, Kranjska Gora, Črna na Koroškem, Gorenja vas - Poljane, Mežica, Podvelka, Prevalje, Ravne na Koroškem, Zreče in Žirovnica. Gasilci so imela precej dela z odstranjevanjem podrtih dreves, ki so ogrožala predvsem cestni promet, v nekaterih občinah pa je bila zaradi podrtih električnih drogov motena oskrba z električno energijo. Na terenu so bili tudi delavci cestnih in komunalnih služb in delavci Elektra.

Mežiški prostovoljni gasilci so morali dostaviti agregat v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Peca nad Mežico. Kot je znano, je tam nastanjenih okoli 50 uporabnikov iz CUDV Črna, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom.

Včeraj je sicer nad nadmorsko višino 1700 metrov, kjer so temperature vztrajale pod ničlo, zapadlo tudi od 50 do 80 centimetrov snega. Po podatkih Arsa je včeraj do 20. ure na Kredarici zapadlo 65 cm snega, na Voglu 50 cm, na Zelenici 41 cm, na Vršiču in Krvavcu 29 cm, Blegošu 19 cm, Rogli 10 cm, in v Bohinjski Češnjici 8 cm.

Meja sneženja se je ponoči spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, prehodno pa je snežilo celo v krajih pod 500 metri.

Razmere na cestah

Zaradi snegoloma sta zaprti regionalni cesti Solčava–Črna na Koroškem in Sleme–Koprivna. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet, na avstrijski strani pa sta zaprta prelaza Korensko sedlo in Pavličevo sedlo. Na cestah Jereka–Pokljuka in Krnica–Mrzli studenec–Rudno polje so obvezne verige, prav tako je obvezna zimska oprema na cestah čez prelaza Predel in Ljubelj. Na Jezerskem vrhu so poleg zimskih gum potrebne tudi verige.