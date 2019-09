Številne medicinske sestre ne morejo več opravljati svojega dela

Srednje medicinske sestre, ki so doslej lahko pobirale šive, delile zdravila in dajale injekcije, tega ne morejo delati več. Zakonsko bi to morale delati le diplomirane medicinske sestre, ki pa jih v državi ni dovolj. Zato so morali srednje sestre, ki so 12 let vsaj polovico delovnega časa opravljale delo diplomiranih sester, zaradi izkušenj in znanja zaposliti in plačati kot diplomirane.

Srednje medicinske sestre na Pediatrični kliniki v Ljubljani s prvim septembrom ne smejo več snemati EKG-ja, dodajati infuzijskih tekočin z antibiotiki, biološkimi ali proti bolečinskimi zdravili in podobno. Dela, ki so jih doslej opravljale, so zdaj le v domeni diplomiranih medicinskih sester. Primanjkuje diplomiranega kadra "Kjer imamo otroke na neinvazivni ventilaciji, kjer srednje medicinske sestre znajo zelo dobro oceniti stanje bolnika, preprečiti poslabšanje, takoj ukrepati, a to trenutno ni v njihovih kompetencah," je dejala glavna medicinska sestra Pediatrične klinike Maria Purkat. Pravi, da je prav, da so bile njihove kompetence vendarle sprejete. Srednje medicinske sestre ne smejo več pobirati šivov, deliti zdravil in dajati injekcij. FOTO: POP TV A težava je, ker so srednje medicinske sestre sicer opravljale dela diplomiranih, a vendar ne v zadostnem obsegu, da bi se jim priznale kompetence. To pa pomeni, da kar na lepem primanjkuje diplomiranega kadra. "Diplomirane medicinske sestre bodo bistveno več v službi, bolj obremenjene, ur, ki se bodo nabirale, ne bodo mogle izkoristiti," je razložila Purkatova. Sprašuje se, kako naj zagotovijo 24-urni nadzor nad težjimi pacienti in tudi kako naj zagotovijo, da bo vedno zraven diplomirana medicinska sestra. Dovolj izkoriščanja medicinskih sester "Veliko komuniciramo s kliničnimi okolji in imamo informacijo, da ob ustreznem managementu, zavzetih kadrih, v želji, da zadeve enkrat postavimo na pravo mesto, se bo zadeva uredila," je dejala Klavdija Kobal Straus z ministrstva za zdravje. Po mnenju ministrstva za zdravje so potrebni le ustrezen management in zavzeti kadri, da se zadeva postavi na pravo mesto. FOTO: POP TV "Če bi management delal načrtno vsaj zadnjih 25 let, potem tako velikih težav res ne bi bilo," je poudarila predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. Tistim srednjim medicinskim sestram, ki so vsaj 12 let več kot polovico delovnega časa opravljale dela diplomiranih medicinskih sester, po njihovem mnenju pripradata licenca in primerno plačilo. "Preliminarni podatki, ki smo jih zbirali na ministrstvu za zdravje, kažejo podatek o številu prerazporeditev nekje med 1200 do 1400 zaposlenih tehnikov zdravstvene nege," je razložila Kobal Strausova. Delovna skupina na ministrstvu je sicer odgovorila na več kot 169 vprašanj, vezanih na omenjeno problematiko, odgovori pa so dostopni na njihovi spletni strani.