Številne novosti: kaj vse prinaša novo šolsko leto

Novo šolsko leto se začenja s številnimi novostmi ... V osnovne šole prihaja takoimenovani razširjeni program. V šolah tako ne bo več podaljšanega bivanja, interesnih dejavnosti in podobno - vse to bo sodilo v okvir tega programa. Spremenjena so tudi pravila glede izobraževanja na domu, tuj jezik v prvem razredu bo obvezen, novosti tudi glede nacionalnega preverjanja znanja. Rezultati preverjanja znanja iz učnega jezika in matematike bodo eno od meril za vpis v srednje šole, tam, kjer bo ta omejen.