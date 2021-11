Številne novosti, ki jih je leto 2021 prineslo na trg televizorjev

Vsi se zavedamo, da izkušnja gledanja televizije ni več ista, kot je bila včasih. Včasih so ustvarjalci določali vsebino in čas ogleda, danes pa imamo uporabniki popoln nadzor. Zavedati pa se moramo tudi, da bo izkušnja čez nekaj let povsem drugačna, kot je danes. Od tega, da bo Android TV kmalu dobil novo ime, pa do prihoda televizorjev nove generacije – leta 2021 je bil trg televizije soočen s številnimi spremembami, za katere morda še niste slišali.

Novejši Android televizorji imajo že od samega začetka vgrajen Google TV, kar pomeni, da če danes kupite nov televizor, bo naložen Google TV. Tudi Googlov multimedijski center je bil posodobljen na najnovejšo različico, ki se uradno imenuje Chromecast z Google TV. Pojavila se je tudi novica, da namerava Google do leta 2022 uradno zamenjati Android TV z Google TV. Sicer sama zmogljivost in platforma ostajata enaki, a ima Google TV novo podobo in tehnologijo, ki omogoča, da kar najbolje izkoristite najnovejše funkcije.

Leta 2021 je Google začel uvajati veliko posodobitev za platformo Android TV. Ta posodobitev pa ne vključuje le velikih sprememb, ampak celo novo ime – Google TV. Največja sprememba, ki jo bo s seboj prinesel Google TV, pa je gotovo še večja personalizacija. Uvedli so zmogljivosti, ki delujejo v ozadju in za uporabnika ves čas iščejo vsebino, ki mu bo ustrezala. Spremenili so tudi samo postavitev funkcij, ki bodo postale bolj dostopne, vsestranske in bodo omogočale lažje iskanje vsebin.

Android je znan kot operacijski sistem za pametne telefone, a se je Google odločil narediti še en korak naprej. Oblikoval je operacijski sistem Android za televizorje, s katerim je želel uporabnikom olajšati iskanje novih filmov, serij in drugih spletnih vsebin. Z Android televizorji lahko vsak uporabnik igra igrice, dostopa do Google asistenta in si preko Google trgovine naloži številne aplikacije. Lahko bi rekli, da so Android televizorji podvrsta pametnih televizorjev s svojim lastnim, istoimenskim operacijskim sistemom Android.

Pametni televizorji so znani po tem, da omogočajo povezljivost z drugimi napravami, aplikacijami in internetom, in to brez uporabe vmesnikov. Omogočajo uporabo vgrajenih aplikacij in spletnega brskalnika. Svetovni trg pametnih televizorjev je leta 2020 dosegel vrednost 202,1 milijarde ameriških dolarjev, letos pa se je povpraševanje po njih po vsem svetu samo še povečevalo.

Nizozemsko-kitajski proizvajalec televizorjev Philips je na začetku tega leta naznanil izboljšanje izkušnje »ambilight«. Poleg izboljšanega nabora čipov je zdaj na voljo tudi HDMI 2.1 za večino modelov. To je najnovejša posodobitev, ki omogoča višjo ločljivost, hitrost, boljši zvok in izboljšane funkcije za igranje videoiger. Kar pa seveda pomeni, da lahko na Philips Ambilight televizorjih zdaj uporabljate PlayStation 5 in Xbox Series X z napredno kakovostjo slike. Novi modeli imajo celo 4-stransko ambientalno osvetlitev, kar pomeni, da vse štiri strani televizorja zagotavljajo enakomerno osvetlitev. Vsi uporabniki si bodo lahko pričarali osupljiv domači kino, saj nov nabor čipov omogoča samodejno optimizacijo gledanja filmov.

Tudi nekateri vodilni proizvajalci pametnih telefonov, kot so Xiaomi, Micromax in OnePlus, naj bi se vse bolj zanimali za vstop na trg pametnih televizorjev. Trenutno na trgu prevladujeta velikana Sony in Samsung, ki pa lahko pričakujeta prihod novih konkurentov. To pa še ni vse, saj se pričakuje, da bosta tehnološki napredek in izboljšanje ločljivosti televizorjev spodbudila rast trga v prihodnjih letih. Strokovnjaki pričakujejo, da bo trg pametnih televizorjev rasel z vse večjo hitrostjo.

Če ste želeli kupiti OLED televizor, ste do nedavnega imeli na izbiro le dve znamki: LG in Sony. LG ostaja vodilni v industriji OLED televizorjev z več kot 50-odstotnim, sledi pa mu Sony z 20-odstotnim tržnim deležem, vendar se pričakuje, da bodo kmalu rast doživele številne kitajske in japonske znamke, kot sta Panasonic in Sharp. Podjetja so vse bolj pripravljena na širitev svoje OLED ponudbe, saj so plošče OLED vse cenejše, kar jim prinaša stroškovno prednost in s tem večjo donosnost.

Z Neo QLED do boljše izkušnje pri igranju videoiger

QLED je tehnologija, ki so jo razvili v podjetju Samsung z namenom izboljšave določenih pomanjkljivosti, ki jih imajo LCD zasloni. Tako so LCD komponentam dodali filter, ki je narejen iz kvantnih pik. QLED televizorji uporabljajo prenos svetlobe s transmisijo preko osvetljevanja LED ozadja. Kvantne pike so mikroskopsko majhne molekule, ki so sposobne ob osvetlitvi s svetlobo oddajati lastno, različno obarvano svetlobo.