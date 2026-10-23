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Slovenija

Nestrinjanje s potezami vlade: Pirc Musarjeve na državno proslavo ne bo

Ljubljana, 23. 10. 2026 14.13 pred 4 minutami 3 min branja 69

Avtor:
M.S. STA +1
Nataša Pirc Musar

Državno proslavo ob dnevu suverenosti letos spremljajo številne polemike. Del opozicije je napovedal, da se dogodka ne bo udeležil, potem ko jih je razburilo vabilo in drugačno poimenovanje praznika. Kot je sporočila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, se zaradi nestrinjanja s potezami vlade tokrat ne bo udeležila državne proslave.

Kot je povedala Nataša Pirc Musar, je sprva prisluhnila želji predsednika vlade Janeza Janše, da bi bil on edini govorec ob proslavi: "Nisem si želela nepotrebnih prerekanj, zato sem se odločila, da se bom udeležila proslave kot gostja, saj je ta namenjena počastitvi naše države. Žal so se v zadnjih dneh storile stvari, ki so zaskrbljujoče. Nedopustno je, da se državni praznik samovoljno preimenuje, saj so ta imena določena z zakonom. Če spremembe poglobijo delitve, to niso spremembe na bolje. Praporji in njihovi nosilci so pomemben del države, zato odločitvi, da se praporščake NOB iz proslave izključi, ostro nasprotujem." Kot je sporočila, si ne more nadeti plašnic in tiho sedeti na proslavi, zato bo to prva državna proslava, na kateri je ne bo. 

Predsednica države Nataša Pirc Musar ne bo slavnostna govorka na proslavi.
Predsednica države Nataša Pirc Musar ne bo slavnostna govorka na proslavi.
FOTO: Luka Kotnik

Polemike okoli proslave

Letošnje osrednje praznovanje dneva suverenosti bo potekalo v Kopru, začelo se bo že dan pred praznikom, s predstavitvijo enot Slovenske vojske. V nedeljo pa bo državna proslava, na kateri bo slavnostni govornik premier Janez Janša. Slovenija bo z njo zaznamovala 35. obletnico osvoboditve, so pojasnili na predstavitvi proslave.

Priprave na letošnjo proslavo sicer spremljajo polemike. Nanjo namreč niso povabili praporščakov Zveze združenj borcev NOB. Kot je spomnil Jelko Kacin, predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, so že junija govorili o tem, da se razglasitev samostojne države lahko počasti tudi na način, da imajo prapori, ki izhajajo iz nekega drugega obdobja, na vrhu simbol slovenske države, to je slovenski grb. "Borčevska organizacija na to ni hotela pristati in so potem vseeno sodelovali, tokrat pa gre za 35. obletnico osvoboditve Slovenije," je dejal in ob tem spomnil na aktivnosti JLA v vojni za Slovenijo in padle v njej. "Vse to se je zgodilo pod rdečo zvezdo, zato so bili tokrat povabljeni vsi prapori, razen tistih, ki nosijo simbol, pod katerim je JLA napadla Slovenijo," je povedal. Ob tem pa je dodal, da "to nima nobene zveze z borci, ki so bili individualno povabljeni".

Dela opozicije ne bo

Kritike pa letijo tudi na dejstvo, da je torej vlada ob dnevu suverenosti povabila na proslavo ob 35. obletnici osvoboditve Slovenije. V opozicijskih Svobodi, Levici in SD opozarjajo, da se praznikov ne sme samovoljno preimenovati, kot problematično izpostavljajo tudi potvarjanje zgodovine, saj se je Slovenija pred 35 leti osamosvojila na podlagi demokratične odločitve, sprejete na plebiscitu.

V luči tega so se odločili, da se proslave ne bodo udeležili.

Kacin je očitke zavrnil. Prepričan je, da se ob dnevu suverenosti spominjamo tudi 35. obletnice trenutka, ko je Slovenija osvobodila svoje celotno ozemlje. "To ni poimenovanje proslave, samo povemo, kaj obeležujemo," je dodal Kacin.

Preberi še Dela opozicije ne bo na državno proslavo
Predsednica države Nataša Pirc Musar ne bo slavnostna govorka na proslavi.
Predsednica države Nataša Pirc Musar ne bo slavnostna govorka na proslavi.
FOTO: Luka Kotnik

Govorec le Janša

Po poročanju medijev sta bila na proslavi sprva predvidena dva slavnostna govornika, poleg premierja Janše tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. A so v uradu predsednice republike kasneje prejeli ustno prošnjo, da bi bil slavnostni govornik le premier Janša, čemur so ugodili, tudi zato, ker so ocenili, da bi bili glede na sestavo Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve in razmerja v njem v primeru ugovora preglasovani, so navedli v uradu.

"Še nikoli ni bil nihče preglasovan, mi na tak način ne delujemo," je očitke zavrnil Kacin. Kot je pojasnil, na zasedanju koordinacijskega odbora o tem niso razpravljali, je pa bil obveščen, da sta se premier in predsednica sporazumela, da bo tokrat govorec en sam. Na naslednji proslavi v decembru pa bosta nastopila oba.

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KOMENTARJI69

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Naiven_od_rojstva
23. 10. 2026 14.58
Ta ni niti za predsednico krajevne skupnosti. Ogabno
Odgovori
0 0
Misika1967
23. 10. 2026 14.57
Jansa bo edini govornik???? Kdo te on je??? Na vlado prisel z prevaro in zdaj naj gledamo kako ponareja zgodovino,unicuje drzavo.... a predsednik parlamenta pa je kdo???? Mislim da je ljudstvu ze vsega dovolj.
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+1
1 0
dajgec
23. 10. 2026 14.57
Brez Aste pa Nataše ne more bit proslave.Pa Alenka bi lahk z vlakom pršla
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0 0
280847
23. 10. 2026 14.57
Predsednica se je odločila, kot opozicija. Jasno, saj je na njihovistrani. Izgovor se zmeraj najde. Potomci partizanov so praznovali vse do leta 1991. Počasi, počasi bomo tudi mi postali normalna država.
Odgovori
0 0
Marky331
23. 10. 2026 14.56
Simbol agresije in totalitarizma: Med slovensko osamosvojitveno vojno leta 1991 je JLA z rdečo zvezdo na svojih oznakah izvedla vojaški napad na Republiko Slovenijo. Za večino Slovencev je od takrat naprej ta simbol tesno povezan z agresijo, zatiranjem težnje po samostojnosti in kršenjem človekovih pravic v nekdanjem režimu
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+3
3 0
2mt8
23. 10. 2026 14.55
Ko je Tito, ki ga imajo vsi tako radi umrl, je Srbija videla priložnost da si Jugoslavijo in preostale republike prilasti zase.
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+2
2 0
Nikobikavsnil
23. 10. 2026 14.54
Nihče je ne bo pogrešal
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+4
4 0
Ursooo
23. 10. 2026 14.58
Plešastija še manj. Pa nas vseeno že 40 let posiljuje s svojo vsiljivo prisotnostjo vspovsod. Dlje kot tovariš Tito. Toliko o silah kontinuitete.
Odgovori
0 0
Sil Ka 1
23. 10. 2026 14.54
Antigospa pristranska, pokvarjena.
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+2
4 2
Marky331
23. 10. 2026 14.53
Pogovor v načinu umetne inteligence: praznik dan suverenosti praznik dan suverenosti Dan suverenosti je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 25. oktobra. S tem praznikom se spominjamo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije – odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade (JLA) z našega ozemlja v noči s 25. na 26. oktober 1991 preko Luke Koper.
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+4
4 0
Smuuki
23. 10. 2026 14.53
Danasnji nob birci so samo in zgolj slabi ponaredki. Kaj naredi furs z odkritimi ponaredki? Komisijsko jih uniči. Vsi ponaredki so za nič
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+1
2 1
mayda2
23. 10. 2026 14.53
Je Kacinonogi že pospravil svoj bazen ob hišici na Krku in ga pripravil za dolgo zimsko spanje?
Odgovori
+1
2 1
nelevnedesen
23. 10. 2026 14.57
Foušija boli
Odgovori
0 0
berger 2
23. 10. 2026 14.52
Pričakovano. NPM je ponovno pokazala, da ni predsednica vseh Slovencev
Odgovori
+1
3 2
2mt8
23. 10. 2026 14.52
Naši levičarji so hlapci srbskega interesa. Srbija jim je nadomestek Jugoslavije ki jo še danes ne morejo prebolet
Odgovori
+4
5 1
optimist11
23. 10. 2026 14.55
Vsekakor sem bolje živel pod Titom kot pa to vlado.
Odgovori
0 0
pusi
23. 10. 2026 14.51
Nič narobe če je ne bo...
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+1
2 1
Vzorčen primer
23. 10. 2026 14.51
Sramota. Kako se lahko predsednica, katere edina funkcija je rezprezentativnost, politično opredeljuje.
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+1
2 1
Majzelj
23. 10. 2026 14.51
Nima avta, ker so vsi na servisu ali pa pri ličarju....
Odgovori
0 0
Marky331
23. 10. 2026 14.50
• Znak TO (Kozmogram / Triglav): Najbolj prepoznaven simbol TO je bil okrogli ali ščitasti znak, ki je vseboval stilizirano upodobitev Triglava (simbola slovenstva) v kombinaciji z rdečo zvezdo v času SFRJ. Leta 1990 in 1991, med pripravami na osamosvojitev, so ideološke simbole zamenjali z novimi narodnimi oznakami – predvsem s slovensko trobojnico in obliko Triglava, ki jo poznamo danes.
Odgovori
0 0
čevapgpt
23. 10. 2026 14.49
že tito je govoril, da naj se bojimo notranjih izdajalcev.
Odgovori
+1
3 2
StAnalitik
23. 10. 2026 14.49
A k ruski kapelci pride s tisto svojo prikateljico,s katero sta se zaleteli?
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+10
11 1
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