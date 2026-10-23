Nestrinjanje s potezami vlade: Pirc Musarjeve na državno proslavo ne bo

Kot je povedala Nataša Pirc Musar, je sprva prisluhnila želji predsednika vlade Janeza Janše, da bi bil on edini govorec ob proslavi: "Nisem si želela nepotrebnih prerekanj, zato sem se odločila, da se bom udeležila proslave kot gostja, saj je ta namenjena počastitvi naše države. Žal so se v zadnjih dneh storile stvari, ki so zaskrbljujoče. Nedopustno je, da se državni praznik samovoljno preimenuje, saj so ta imena določena z zakonom. Če spremembe poglobijo delitve, to niso spremembe na bolje. Praporji in njihovi nosilci so pomemben del države, zato odločitvi, da se praporščake NOB iz proslave izključi, ostro nasprotujem." Kot je sporočila, si ne more nadeti plašnic in tiho sedeti na proslavi, zato bo to prva državna proslava, na kateri je ne bo.
Polemike okoli proslave
Letošnje osrednje praznovanje dneva suverenosti bo potekalo v Kopru, začelo se bo že dan pred praznikom, s predstavitvijo enot Slovenske vojske. V nedeljo pa bo državna proslava, na kateri bo slavnostni govornik premier Janez Janša. Slovenija bo z njo zaznamovala 35. obletnico osvoboditve, so pojasnili na predstavitvi proslave.
Priprave na letošnjo proslavo sicer spremljajo polemike. Nanjo namreč niso povabili praporščakov Zveze združenj borcev NOB. Kot je spomnil Jelko Kacin, predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, so že junija govorili o tem, da se razglasitev samostojne države lahko počasti tudi na način, da imajo prapori, ki izhajajo iz nekega drugega obdobja, na vrhu simbol slovenske države, to je slovenski grb. "Borčevska organizacija na to ni hotela pristati in so potem vseeno sodelovali, tokrat pa gre za 35. obletnico osvoboditve Slovenije," je dejal in ob tem spomnil na aktivnosti JLA v vojni za Slovenijo in padle v njej. "Vse to se je zgodilo pod rdečo zvezdo, zato so bili tokrat povabljeni vsi prapori, razen tistih, ki nosijo simbol, pod katerim je JLA napadla Slovenijo," je povedal. Ob tem pa je dodal, da "to nima nobene zveze z borci, ki so bili individualno povabljeni".
Dela opozicije ne bo
Kritike pa letijo tudi na dejstvo, da je torej vlada ob dnevu suverenosti povabila na proslavo ob 35. obletnici osvoboditve Slovenije. V opozicijskih Svobodi, Levici in SD opozarjajo, da se praznikov ne sme samovoljno preimenovati, kot problematično izpostavljajo tudi potvarjanje zgodovine, saj se je Slovenija pred 35 leti osamosvojila na podlagi demokratične odločitve, sprejete na plebiscitu.
V luči tega so se odločili, da se proslave ne bodo udeležili.
Kacin je očitke zavrnil. Prepričan je, da se ob dnevu suverenosti spominjamo tudi 35. obletnice trenutka, ko je Slovenija osvobodila svoje celotno ozemlje. "To ni poimenovanje proslave, samo povemo, kaj obeležujemo," je dodal Kacin.
Govorec le Janša
Po poročanju medijev sta bila na proslavi sprva predvidena dva slavnostna govornika, poleg premierja Janše tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. A so v uradu predsednice republike kasneje prejeli ustno prošnjo, da bi bil slavnostni govornik le premier Janša, čemur so ugodili, tudi zato, ker so ocenili, da bi bili glede na sestavo Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve in razmerja v njem v primeru ugovora preglasovani, so navedli v uradu.
"Še nikoli ni bil nihče preglasovan, mi na tak način ne delujemo," je očitke zavrnil Kacin. Kot je pojasnil, na zasedanju koordinacijskega odbora o tem niso razpravljali, je pa bil obveščen, da sta se premier in predsednica sporazumela, da bo tokrat govorec en sam. Na naslednji proslavi v decembru pa bosta nastopila oba.
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