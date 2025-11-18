Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Številne spletne strani nedostopne, tudi ChatGPT in omrežje X

Ljubljana, 18. 11. 2025 14.58 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
22

Več spletnih strani, med drugim družbeno omrežje X in ChatGPT, se sooča s težavami v delovanju. Razlog so težave pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare, kjer napake že odpravljajo. Njihove storitve naj bi uporabljajo kar 20 odstotkov vseh spletnih mest po vsem svetu.

"Cloudflare se sooča s težavavami z notranjo storitvijo. Nekatere storitve so lahko občasno motene. Osredotočeni smo na ponovno vzpostavitev storitve," so okoli 13. ure po srednjeevropskem času sporočili iz podjetja Cloudflare.

Nekaj po 14. uri so nato sporočili, da so prepoznali težavo in že pripravljajo popravek.

Težave pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare
Težave pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare FOTO: Profimedia

Cloudflare je velik ponudnik internetne varnosti po vsem svetu, ki izvaja storitve, kot je preverjanje, ali povezave obiskovalcev s spletnimi stranmi prihajajo od dejanskih ljudi in ne od botov, navaja BBC.

Ni točno znano, koliko spletnih strani je nedostopnih zaradi težav pri podjetju Cloudflare. Njihove različne storitve naj bi uporabljajo kar 20 odstotkov vseh spletnih mest po vsem svetu.

Poleg omrežja X po poročanju BBC uporabniki poročajo tudi o težavah z dostopnostjo orodja ChatGPT.

Med drugim je trenutno nedostopna tudi spletna stran Downdetector, preko katere lahko uporabniki spremljajo delovanje spletnih storitev. Z občasnimi motnjami pri dostopnosti se sicer sooča tudi spletna stran STA.

Cloudflare spletne strani nedostopnost X ChatGPT
Naslednji članek

Poročena kar 70 let: kakšen je njun recept za dolg zakon?

Naslednji članek

Proračuna za prihodnji dve leti: za opozicijo slaba, za koalicijo razvojna

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
18. 11. 2025 15.56
produktivnost padla, :P
ODGOVORI
0 0
osservatore
18. 11. 2025 15.54
Od sedaj dalje ChatGPT spet dela.
ODGOVORI
0 0
Verus
18. 11. 2025 15.48
+2
Tisti, ki pišete, da Chat GPT dela normalno - razlog je v tem od kje se povezuje stran. Cloudflare ima datacentre po celem svetu. Če "ven vrže" Dunaj, se promet preusmeri na London. Če vrže ven London, se preusmeri v Milano itd. Spletne strani se lahko nalagajo iz različnih lokacij, zato nekomu dela, nekomu ne. Če imate še kakšno vprašanje, kar odpišite na komentar.
ODGOVORI
2 0
Verus
18. 11. 2025 15.49
+1
Ven je pometalo strotitve, ki uporabljajo Cloudflare DNS. Slovenske spletne strani načeloma niso oškodovane, vendar pozor: vi lahko gostujete v Sloveniji, vendar imate nastavljen Cloudflare in "Vienna" je vrglo ven, to pomeni, da tudi vašo stran lahko začasno prikaže kot NAPAKA 500
ODGOVORI
1 0
Verus
18. 11. 2025 15.50
+1
ključnega pomena so torej takoimenovani DNS
ODGOVORI
1 0
enapi
18. 11. 2025 15.57
👍
ODGOVORI
0 0
biggbrader
18. 11. 2025 15.41
+0
Chat GPT pravi, da je Golob velik zmagovalec v vojni, ki se odvija med Vlado in podjetji. Saj podjetja kar veselo crkujejo. Med njimi tudi slovenski paradni konji.
ODGOVORI
4 4
DUCATY
18. 11. 2025 15.41
+4
Naj že enkrat vse skupaj crkne , bo življenje lepše.
ODGOVORI
7 3
progresivnidaveknastanovanja
18. 11. 2025 15.51
Sam pol bo narod spet gledal turske zajfnice namesto da bi se izobrazeval na netu : )
ODGOVORI
0 0
myomy
18. 11. 2025 15.38
-1
Deep seek deluje brez težav. Temu tudi.
ODGOVORI
1 2
biggbrader
18. 11. 2025 15.35
-3
Golob ni plačal.
ODGOVORI
1 4
enapi
18. 11. 2025 15.57
A jansheve varščine?
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
18. 11. 2025 15.34
+4
jovov,poslanka v eu parlamentu s strani r slo, prejemnica nagrade "svetilnik" za zavzemanje pravic blokaderjev zoper vućića.....
ODGOVORI
4 0
osservatore
18. 11. 2025 15.18
-1
ChatGPT ni dosegljiv
ODGOVORI
1 2
osservatore
18. 11. 2025 15.21
-2
Google Gemini deluje.
ODGOVORI
0 2
Volja
18. 11. 2025 15.24
+1
ChatGPT meni normalno dela. Če ne verjameš, mi daj posebno vprašanje na kaj naj ti odgovori, pa ti prilepim kratek odgovor ChatGPT tukaj.
ODGOVORI
2 1
asgard
18. 11. 2025 15.34
-2
naredi flush dns pa ne bo več delal :)
ODGOVORI
0 2
Špica
18. 11. 2025 15.16
+1
ni res Chat gpt dela normalno.
ODGOVORI
2 1
Volja
18. 11. 2025 15.16
+2
Omrežje X pa res ne deluje.
ODGOVORI
2 0
Volja
18. 11. 2025 15.09
+1
ChatGPT je dosegljiv.
ODGOVORI
1 0
Verus
18. 11. 2025 15.09
+4
cloudflare data centre je ven pometalo.
ODGOVORI
4 0
JApajaDAja
18. 11. 2025 15.04
+5
že od jutra.....
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1360