Številne spletne strani nedostopne, tudi ChatGPT in omrežje X

Nekaj po 14. uri so nato sporočili, da so prepoznali težavo in že pripravljajo popravek.

"Cloudflare se sooča s težavavami z notranjo storitvijo. Nekatere storitve so lahko občasno motene. Osredotočeni smo na ponovno vzpostavitev storitve," so okoli 13. ure po srednjeevropskem času sporočili iz podjetja Cloudflare.

Cloudflare je velik ponudnik internetne varnosti po vsem svetu, ki izvaja storitve, kot je preverjanje, ali povezave obiskovalcev s spletnimi stranmi prihajajo od dejanskih ljudi in ne od botov, navaja BBC.

Ni točno znano, koliko spletnih strani je nedostopnih zaradi težav pri podjetju Cloudflare. Njihove različne storitve naj bi uporabljajo kar 20 odstotkov vseh spletnih mest po vsem svetu.

Poleg omrežja X po poročanju BBC uporabniki poročajo tudi o težavah z dostopnostjo orodja ChatGPT.

Med drugim je trenutno nedostopna tudi spletna stran Downdetector, preko katere lahko uporabniki spremljajo delovanje spletnih storitev. Z občasnimi motnjami pri dostopnosti se sicer sooča tudi spletna stran STA.