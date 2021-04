'V prihajajočih tednih si bomo od epidemijske agonije le lahko odpočili doma'

Odpirajo se terase, v ponedeljek pa lahko v primeru, da imate eno od zahtevanih dokazil, že počitnikujete Tako se lahko danes glede na odlok Vlade RS odprejo vrtovi in terase gostinskih lokalov po vsej državi, v regijah na rumenem seznamu bodo lahko obratovali tudi notranji prostori lokalov do 19. ure. V ponedeljek, 26. aprila, bodo z določenimi omejitvami začeli obratovati tudi nastanitveni obrati do 30 sob, ne glede na velikost obrata, pod pogoji testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju. Nastanitvene kapacitete bodo lahko tako pod opredeljenimi pogoji ponovno sprejele turiste.

Mag. Maja Pak , direktorica STO, ob ponovnem odprtju nastanitvenih kapacitet izpostavlja aktivnosti, s katerimi prebivalce Slovenije spodbujajo k počitnikovanju doma in odkrivanju doživetij znanih in manj znanih kotičkov naše dežele ter aktivnosti na tujih, predvsem bližnjih emitivnih trgih slovenskega turizma. "Prvi koraki v smeri ponovnega zagona turizma nam dajejo optimizem za čimprejšnjo vzpostavitev turističnih tokov in okrevanje turizma kot ene najpomembnejših gospodarskih panog. Posebna pozornost je namenjena domačim gostom, ki jih k počitnikovanju v Sloveniji spodbujamo v sodelovanju s številnimi partnerji v okviru kampanje Zdaj je čas. Moja Slovenija. V luči spremenjenih navad so vse večja pričakovanja gostov po nemasovnem, zdravem in varnem oddihu na nemnožičnih destinacijah. Zato tako v okviru kampanje Moja Slovenija kot tudi v aktivnostih na tujih trgih letos še posebej izpostavljamo aktivna doživetja v neokrnjeni naravi, turistični produkt, ki ima največ potenciala za čas okrevanja turizma."

Simon Zajc , državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je ob tem poudaril: " Dodatne sprostitve, ki smo jih sprejeli, prinašajo novo mero optimizma. Odpiranje gostinskih in nastanitvenih dejavnosti po vsej državi je zagotovo velik in dobrodošel premik v smeri ponovnega zagona ter revitalizacije domačega in tujskega turizma. V prihajajočem obdobju imamo možnost, da jih izkoristimo za oddih v naših krajih. Tisti, ki turističnih bonov še niste izkoristili, imate sedaj tudi priložnost, da jih unovčite. Z željo, da bodo dejavnosti, ki jih sedaj sproščamo, ostale odprte tudi po koncu prvomajskih praznikov, tako ponudnike storitev kot tudi goste pozivamo, da spoštujejo preventivne ukrepe, saj lahko na ta način onemogočite širjenje virusa."

Kot je še dodala,"zdravje postaja vse pomembnejša vrednota, zato poseben poudarek namenjamo tudi produktu zdravje in dobro počutje. V luči Slovenije kot nosilke naziva Evropska gastronomska regija 2021 prebivalce naše dežele in tuje obiskovalce vabimo k odkrivanju edinstvenih gastronomskih doživetij. Varnost je vse pomembnejši motiv izbire destinacij, zato z znamko Green&Safe skupaj s turističnimi ponudniki in destinacijami turistom predstavljamo varna in atraktivna doživetja v Sloveniji. Na tujih trgih intenziviramo promocijske in komunikacijske aktivnosti, še posebej na digitalnih kanalih ter v sodelovanju z mediji, prav tako k odkrivanju nemnožičnih in varnih doživetij vabi osrednji turistični portal slovenia.info. V slovenskem turizmu smo že večkrat dokazali, da lahko s sodelovanjem in skupnimi napori lažje premagamo krizo. Slovenija je raznolika, zelena, v trajnost usmerjena, nemnožična in varna destinacija, ki nudi vrsto zanimivih doživetij."



Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije, pozdravlja pričetek sproščanja poslovanja panoge:"Verjamemo, da bodo sledila nova odpiranja in bo s tem omogočeno poslovanje v ključni, poletni turistični sezoni. Že v lanskem letu smo Slovenci v večjem obsegu kot v prejšnjih letih dopustovali in odkrivali skrite kotičke Slovenije. Možnosti za preživljanje prostega časa v naravnem, zelenem, nemnožičnem okolju je v slovenskih pokrajinah zelo veliko, od Alp do Prekmurja, od Obale do Ljubljane. Naravne privlačnosti, lokalna kulinarika, možnosti rekreacije ter inovativna turistična ponudba bodo prepričale goste, ki so bili dolgo časa primorani ostajati v lokalnih okoljih. Omogočeno bo tudi nadaljevanje unovčevanja turističnih bonov."

V prihajajočih tednih si bomo Slovenci od dolgotrajne epidemijske agonije vendarle lahko odpočili v domovini

Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, izpostavlja: "Dolgo pričakovana odločitev, da se prične sproščati obratovanje gostinskih lokalov in nastanitvenih obratov, je sprejeta dobesedno "last minute". V prihajajočih tednih si bomo Slovenci od dolgotrajne epidemijske agonije vendarle lahko odpočili v domovini. Verjamemo, da bo kljub omejitvam in pogojem možno preživeti lepe dneve oddiha in izkoristiti predvsem tisto, kar Slovenija nudi. Naravne danosti, kakovostna nastanitvena ponudba in gastronomski užitki bodo zagotovo razlogi, ki bodo mnogim olajšali odločitev, nenazadnje pa se ponuja tudi priložnost za koriščenje turističnih vavčerjev vsem, ki tega še niso storili."