Številne težave nekdanjih komitentov Abanke pri prenosu v sisteme NKBM

Uporabniki družbenih omrežij in naši bralci, ki so komitenti banke, so nam še včeraj zvečer sporočali, da jim je onemogočeno opravljanje spletnih nakupov, pa tudi da niso bila izvedena plačila, ki so bila vpisana vnaprej. Pozneje se je izkazalo, da je limit pri spletnih plačilih prednastavljen na 0 € in je to treba spremeniti, da stvari normalno delujejo. Zahtevo za to spremembo je možno oddati v spletni banki, a nekateri komitenti po dveh dneh še vedno nimajo spremenjenega limita.

Nekateri so poročali o tem, da jim ne deluje MasterCard, ki je še viden v spletni banki, in da lahko v spletni denarnici dodajo samo nove kartice NKBM, ne starih, obstoječih kreditnih kartic Abanke, čeprav jim veljajo še dlje časa. Nekateri bralci poročajo tudi o tem, da na varčevalnem računu ni videti zgodovine prometa ter da po novem storitve varnostnega SMS-sporočila nimajo vklopljene, čeprav je to prej veljalo.

Problemi so se pojavljali pri nekdanjih komitentih Abanke, 'stari' uporabniki NKBM pa o njih ne poročajo. Odgovore Nove KBM na naša novinarska vprašanja še čakamo.