Številne zlorabe humanitarne pomoči: 'Čudežno so prišli nazaj čistilci'

Potem ko so v društvu Humanitarček opozorili na številne zlorabe v zbirališčih humanitarne pomoči, so zdaj sporočili dobro novico. V skladišča so se namreč "vrnile" nekatere stvari, ki so jih posamezniki odnesli in nato prodajali naprej. "To nam daje upanje, da vendarle nismo povsem zavozili kot družba," so zapisali.

Pred dnevi so v društvu Humanitarček opozorili na številne primere zlorab humanitarne pomoči, namenjene tistim, ki so bili prizadeti v poplavah. Moški je iz zbirnega centra odnesel 30 lopat, češ da jih bo razdelil, nato pa jih je na dan solidarnosti prodajal ob cesti v Mozirju. V Komendi je mlajša ženska prišla iskat čistila, kasneje se je izkazalo, da jih je prodajala na Bolhi. V Sneberjah je nekdo iz škatel izmikal razvlažilce, da so ljudje dobili le prazne škatle. Neki par pa je v Dravogradu naložil pol kombija zelenjave, ki jo je nato prodajal naprej. Skupina fantov si je na terenu prisvojila in odpeljala tri visokotlačne čistilce, čeprav je gospod tekel za njimi, ker jih je treba vrniti, sedaj pa jih bo moral odplačati. To je le nekaj primerov. Ob tem so pozvali vse, ki so se na takšen način okoristili, da v skladišča vrnejo nabrano. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Danes pa so sporočili, da so se nekatere stvari "vrnile.""Čudežno so prišli nazaj visokotlačni čistilci – gospoda so pričakali na verandi z dodanim presenečenjem. Tudi kar nekaj orodja se je pojavilo ob raznih stenah skladišč, ki so se vrnila." Ob tem so še zapisali, da jim to "daje upanje, da vendarle nismo povsem zavozili kot družba." Zahvalili so se tudi Policiji, ki je takoj po njihovi objavi o zlorabah k reševanju stopila proaktivno. "In skupaj smo izdelali strategijo, kako ravnati v takšnih primerih." V društvu ob tem pozivajo vse, ki so zaznali kakršnokoli zlorabo, naj obvestijo najprej zbirališče in koordinatorja. Nato pa podajo prijavo na Policijo ali na TIRS.