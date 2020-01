Številni interesi za helikoptersko reševalno službo v Sloveniji

Robert Sabol je zelo aktiven pri reševanju problematike helikopterske reševalne službe, a kot so nas opozorili nekateri sogovorniki, najverjetneje ne zgolj iz altruističnega vzgiba. Sabol sodeluje s hrvaško-italijanskim podjetjem EliAdriatik, na LinkedInu ima zapisano, da dela pri poslovnem razvoju podjetja. EliAdriatik je v lasti italijanskega podjetja EliFriulia, ki izvaja helikoptersko reševanje v Italiji in ponuja storitve za druge države. Sabol v ekipi, v kateri je tudi vodja prodaje EliAdriatik Edi Furlan , redno odhaja na predstavitvene lete v druge države in opozarja na nevzdržen sistem v Sloveniji. Na tiskovni konferenci se je sicer predstavil kot reševalec na UKC Ljubljana.

Povezave Sabol ne skriva, posnetke s predstavitev in prednosti helikopterja EC145, ki ga uporabljajo v EliFriulia, redno objavlja na družbenih omrežjih. Ko so nastopali na hrvaški nacionalni televiziji, se je Furlan mudil v ozadju, medtem ko Sabol in drugi predstavljajo prednosti takšnih helikopterjev. EliFriulia te lete redno izvaja, gre za marketinške predstavitve, na katerih ponujajo svoje storitve za države, ki takšne službe nimajo na voljo.

Sabol je uporabil nenavaden primer, saj smo njegovo trditev preverili in eno od akcij, ki jo je predstavil na listu, kopiramo v celoti: "Ob 11.31 si je na poti na Malo Grmado, Občina Dobrova - Polhov Gradec, pohodnica zvila gleženj. Gorski reševalci GRS Ljubljana so poškodovanko na kraju oskrbeli, prenesli v dolino, kjer so jo v nadaljnjo oskrbo predali reševalcem NMP."Mala Grmada je 853 m visok lepo dostopen vrh, šlo je za zvit gleženj. Bi bila uporaba helikopterja za reševanje upravičena? Združeni operativni center in reševalci so mislili, da ne, saj klica letalski enoti ni bilo.

Primer zavajanja, ki se je predstavil na tiskovni konferenci NSi, je bil glede "neuporabnosti" in "neučinkovitosti" zdajšnjega sistema, ki naj bi se zgodil 4. januarja letošnjega leta. Sabol je na tiskovni konferenci povedal: "Velikokrat so podvojene, potrojene intervencije. Nazadnje se je to zgodilo 4. januarja. Ko je helikopter letel z inkubatorjem na Ptuj, sta bili dve akciji gorskega reševanja, in helikopter ni bil na voljo."

Delno ali neresnični podatki ne koristijo nikomur

O nedostopnosti helikopterjev 4. januarja 2020 smo vprašali tudi vojsko, ki nam je odgovorila, da "so iz združenega operativnega centra dobili ob 9.37 klic za Zagorje, kjer je bila nesreča. Ob 9.44 so zaradi smrti poškodovanega preklicali let. Tisti dan je bil samo še en klic, ob 11.15 za prevoz inkubatorja. Vsi helikopterji, ki jih zagotavljamo, so bili na voljo."

Vojska ima vsak dan v 15-minutni pripravljenosti dežurni helikopterski posadki za potrebe reševanja v gorah in izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku in letališču Edvarda Rusjana v Mariboru ter helikopter v 120-minutni pripravljenosti na letališču v Cerkljah ob Krki. Torej sta v 15 minutah v zraku dva helikopterja, v 120 minutah pa aktivirajo tudi tretjega. Povprečen čas od klica do poleta je manj kot 10 minut, kar je primerljivo z drugimi evropskimi reševalnimi helikopterji. Prav tako ne drži izrečeno, da sta na voljo samo dva vojaška helikopterja, na dnevni rotaciji so trije, pa tudi več, če bi to bilo potrebno. V poletnih mesecih vojska, zaradi povečanega števila reševanj, na Brniku zagotavlja še tretji helikopter za reševanje. Tako so v poletnih mesecih trije helikopterji v 15-minutni pripravljenosti, v Cerkljah pa še vedno čaka v pripravljenosti četrti.

Pogosto je, da helikopterjev ni in je treba čakati; enake argumente in razloge smo našli tudi na ADAC-ovih poročilih, ko zahteva ni mogla biti izpolnjena, ker so bili helikopterji v uporabi ali pa so letenje onemogočale vremenske razmere. Ne vojaški ne civilni pilot ne bosta poletela v razmerah, ki niso varne za letenje. V Nemčiji je v sklopu sistema letečih rešilcev približno 80 helikopterjev, primerljivo z dvema helikopterjema (pogojno tremi), ki so na dan na voljo v Sloveniji. V poletnih mesecih je to razmerje še ugodneje.