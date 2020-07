Glasbeniki so mu stopili v bran: 'Magnifico je o slovenski glasbi vedno govoril spoštljivo'

Kaj je pred več kot tremi leti zagrešil Robert Magnifico? Za oddajo Al Jazeera je tako razlagal, kako se karakter Slovencev razlikuje od balkanskega: "Vse se dogaja znotraj, redko pa se vidi zunaj. To ne pomeni, da je nekdo slabši ali boljši, samo čustva ne pridejo tako zlahka ven." In to, je dejal, se pozna v narodno zabavni glasbi, ki se morda Balkancem zato zdi smešna. "Mola sploh ni. Zato se zapakira zelo žalostne besede, ampak vse v duru," je še dejal v izjavi, ki razburja.

Magnifico se na to žalitev noče javno odzivati. Pravi, da bi le povročil nove prepire. A glasbeni kolegi, ki ga poznajo, so mu stopili v bran in pravijo, da nikoli ni zaničeval narodne glasbe. "V tem intervjuju me je presenetil, ko je na pamet zapel Avsenikovo pesem s pravim besedilom, v svojem studiju pa ima dedkovo sliko,"pove Sašo Avsenik.

Včasih tudi glasbo po nepotrebnem postaja politična stvar na obeh političnih polih. Na družbenih omrežjih so denimo Modrijane nekateri začeli povezovali z desnico samo zato, ker so se pred leti udeležili molitvenega zajtrka. "Modrijani se s politiko ne ukvarjamo. Včasih vidimo, da nas ti in oni omenjajo brez naše vednosti, a se s tem ne obremenjujemo in o tem ne dramatiziramo," izpostavljaBlaž Švab, član omenjenega ansambla.

Magnifico je za nekatere sporen, ker je bil podpornik ljubljanskega župana Zorana Jankoviča. Glasbeniki pa pravijo, da se se zaradi politike med seboj ne prepirajo. "Smo kolegi in se družimo, imamo skupne vzornike in predvsem isto vrednoto – izvirno in kvalitetno glasbo," še pove Sašo Avsenik. Blaž Švab pa za konec dodaja: "Z Magnificom nismo posneli še nobene skupne pesmi. Pa bi bilo super!"