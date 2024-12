'Številni normiranci so kot božičnico prejeli povišanje davkov'

V NSi ne morejo dopustiti uničevanja dobro delujočega sistema zavoljo ideološkega boja, je v izjavi v DZ poudaril Vrtovec. "Ta vlada bije zelo močan ideološki boj proti podjetnikom, proti najbolj ustvarjalnim, proti samostojnim podjetnikom, obrtnikom," je dejal. Sprememba sistema normirancev naj bi državi po izračunih prinesla dodatnih 12 milijonov evrov iz naslova pobranih davkov, vendar na račun velike škode za sistem s 14.000 ljudmi, je opozoril.

Novela med drugim znižuje najvišjo dovoljeno mejo za sodelovanje v sistemu za polne normirance s 100.000 na 60.000 evrov letnih prihodkov, za popoldanske pa s 50.000 na 30.000 evrov. Spremembe so tudi pri uveljavljanju normiranih stroškov. V NSi so kritični tudi do retroaktivnosti novele, saj bo stanje normiranca v letu 2025 odvisno od povprečja prihodkov v letih 2023 in 2024, je opozoril Vrtovec.

Vladi je očital tudi ustvarjanje nepredvidljivega poslovnega okolja. "Vladna koalicija in minister za višje davke Klemen Boštjančič so spet zaostrili davčno ureditev normirancev tik pred novim letom. Kakšno sporočilo je to mladim podjetnikom in vsem ostalim?" se je vprašal. "Žal so številni normiranci kot božičnico prejeli povišanje davkov," je dodal.