Številni novo leto pričakali na prostem, v Ljubljani petminutni ognjemet

Mnogi so leto 2025 pričakali na prostem, v številnih slovenskih mestih pa so bili organizirani koncerti. Čeprav so se v večini slovenskih občin ognjemetu odpovedali, je obiskovalce Ljubljane pričakal petminutni ognjemet.

V prestolnici se je dogajalo na več prizoriščih, da bi zadovoljili več različnih okusov. Na Kongresnem trgu so zbrane zabavali Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi, na Mestnem trgu sta nastopila Lado Leskovar in Samuel Lucas. Na Pogačarjevem trgu so nastopili Samantha Maya ter glasbeni zasedbi Booom! in Flirrt, na Trgu francoske revolucije pa skupini No OFFENCE! in Koala Voice, nastopil pa bo tudi Recycleman ex. Ali En. Zbranim je bilo naklonjeno tudi vreme, ker je bilo jasno, je nebo nad Ljubljano razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu.

V štajerski prestolnici je medtem ob polnoči zbranim na Trgu Leona Štruklja Silvestrski poljub zapel Alfi Nipič, nastopila je tudi skupina The Schminkers. V Celju je zbrane na Krekovem trgu zabavala Nuša Derenda, množico pa je pred njo ogrela skupina Sanpark. Na ptujskem Mestnem trgu je zbrane zabaval Karneval band. Murska Sobota je v novo leto množično stopila na Trgu zmage, kjer so pripravili silvestrovanje z Ansamblom Aktual in DJ Harijem. V Lendavi je za zabavo skrbela skupina New Casino, v Ljutomeru pa so v leto 2025 stopili v družbi Ansambla Fekonja. Čarobna promenada v Velenju je na najdaljšo noč v letu odmevala v zvokih Ansambla Saša Avsenika, v Slovenj Gradcu so silvestrovali z glasbeno zasedbo Sezuti mački, v gorenjski prestolnici je Kranjčane zabaval Marko Vozelj z Mojstri. Novomeščane so v leto 2025 pospremili Kingstoni, poleg njih pa je nastopila še skupina Balkan Boys. V Krškem je na Trgu Matije Gubca zbrane zabaval Miran Rudan Indesign.

