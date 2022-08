Številni po šolske potrebščine tik pred začetkom novega šolskega leta

V četrtek se začenja novo šolsko leto, šolski prag pa bo letos prestopilo okoli 270.000 učencev in dijakov. Šolske torbe so večinoma že pripravljene, se pa vseeno najde še kdo, ki za nakup šolskih potrebščin čaka do zadnjega. Večje trgovce smo tako vprašali, ali opažajo v zadnjih dneh gnečo in večje povpraševanje po šolskih potrebščinah ter kako so tik pred začetkom šolskega leta založeni s šolskimi potrebščinami?

V DZS tako opažajo, da je šel trend preteklih let zopet v smeri nakupov tik pred pričetkom šole. "Še vedno so se sicer nakupi razporedili skozi celotno obdobje od junija do pričetka septembra, letos pa so pomembno vlogo pri nakupih odigrali iztekajoči se Boni21, ki so jih kupci množično unovčevali za nakupe delovnih zvezkov in knjig do konca junija," so sporočili in pojasnili, da so mnogi takrat opravili še nakup šolskih potrebščin in se zato oskrbeli prej kot običajno. Tudi zato so imeli julija in avgusta v poslovalnicah nekoliko manj gneče, "vsekakor pa jo pričakujemo v prihajajočih dneh pred pričetkom šole in takoj po pričetku". Opažajo pa zadržanost pri nakupih nekaterih potrebščin, kjer se kupci obnašajo vedno bolj racionalno. "Inflacija in podražitve energentov imajo namreč na družinske proračune znaten vpliv in prilagajanje tem spremembam vsaj delno občutimo vsi trgovci."