Mesec dni je že, odkar smo dobili nove bone za turizem, gostinstvo, šport in kulturo. Doslej jih je unovčilo več kot 300.000 ljudi, skoraj polovico v turistične namene, najmanj pa za šport. Boni so zelo prav prišli tudi številnim staršem, ki so z njimi kupili učbenike in delovne zvezke.