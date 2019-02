Številni travniški požari na Celjskem

Celjski policisti so na območju svoje PU v teh dneh obravnavali več travniških požarov, samo včeraj pet. Čeprav v včerajšnjih požarih na srečo ni nastala materialna škoda, policisti opozarjajo, da se lahko ogenj hitro razširi in ogrozi ne le narave in gospodarskih poslopij, temveč tudi ljudi.

Celjski policisti zato opominjajo, da je po zakonu treba kurišča v naravnem okolju ustrezno urediti: obdati ga je treba z negorljivim materialom, območje mora biti oddaljeno vsaj meter od zunanjega roba in očiščeno vseh gorljivih snovi, polnoletna oseba mora ves čas nadzorovati ogenj in ga po končanem kurjenju popolnoma pogasiti.

Prav tako je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 km na uro, ali ob sunkih vetra, močnejših od 40 km na uro, ne sme začeti kurjenja oziroma se mora kurjenje takoj prenehati.

Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni tudi v zakonu o gozdovih, ki prepoveduje kuriti na neurejenih kuriščih v gozdu. Prav tako je prepovedano požigati travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi gozd, in sežigati rastlinske ostanke na njivah brez stalne prisotnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorstvom.

Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v zakonu o divjadi in lovstvu, in nenazadnje tudi v kazenskem zakoniku RS, če bi z opuščanjem dolžnosti skrbi za varnost pri kurjenju ogrozili premoženje večje vrednosti ali povzročili nevarnost za zdravje in življenje ljudi, so sporočili s PU Celje.

Zato celjski policisti opozarjajo, da zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, narave in naravnih dobrin upoštevajte vse varnostne ukrepe pri kurjenju v naravnem okolju.