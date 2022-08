PRENOS V ŽIVO: Upokojenci razburjeni zaradi delitve digitalnih bonov

V Zvezi društev upokojencev Slovenije so v prejšnjih dneh prejemali številna protestna pisma zaradi delitve digitalnih bonov za starejše, so uvodoma poudarili na novinarski konferenci. Kot je povedal Janez Sušnik , predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, so predlogu, ki jim ga je predstavila prejšnja vlada, nasprotovali, saj da je 5000 mest za opismenjevanje starejših, ki bi za nagrado po opravljenjem tečaju dobili še bon, občutno premalo.

Diskriminacija starejših?

Več starejših se je zaradi izobraževanj v zadnjem času obrnilo tudi na varuha človekovih pravic. Kot so sporočili iz njegove pisarne, starejši zatrjujejo, da so diskriminirani pri dostopu do digitalnih bonov 22, saj za prebivalce, stare 55 let ali več, pri unovčenju bonov velja dodaten pogoj. V primerjavi z drugimi (mlajšimi) upravičenci se morajo namreč udeležiti izobraževanja s področja digitalnih kompetenc. Prav tako zanje velja prepoved združevanja bonov s svojimi (zunaj)zakonskimi partnerji, otroki, vnuki, brati in sestrami. Varuh, ki je do dodatnega pogoja udeležbe na izobraževalnem programu kritičen, saj temelji le na starosti, ne pa na dejanski potrebi, se je že obrnil na omenjeno vladno službo. "Po mnenju varuha bi pogoj moral temeljiti na oceni digitalnih kompetenc upravičencev, ne glede na njihovo starost, saj le dejansko znanje lahko predstavlja objektivno merilo," so zapisali v njegovi pisarni. Sporno se mu zdi tudi, da imajo starejši od 55 let za koriščenje bonov precej manj časa od ostalih upravičencev. "Glede prepovedi združevanja digitalnih bonov je varuh vladni službi predlagal, da preuči možnosti za spremembo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti," so pojasnili.