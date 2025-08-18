Številni zastoji na slovenskih cestah

Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na cestah pa so po poročanju Promet.si tudi številni zastoji. Proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na primorski avtocesti je od Unca proti Ljubljani upočasnjen promet z zastoji na posameznih odsekih, zamuda približno 20 minut. Na primorski avtocesti Gabrk - Fernetiči je zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila so ustavljena na voznem pasu, previdno, opozarjajo.

Na štajerski avtocesti, pred delovno zaporo sta zastoja med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg dva kilometra. Proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so tudi na hitri cesti Škofije - Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli. Na cestah Vič - Brezovica, Lesce - Bled, Bohinjska Bela - Bled, Šmarje - Koper, Lucija - Izola v obe smeri, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice skozi Slovensko Bistrico.