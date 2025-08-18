Svetli način
Slovenija

Številni zastoji na slovenskih cestah

Ljubljana , 18. 08. 2025 14.52 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
6

Po prometno najbolj obremenjenem vikendu poletne sezone je tudi ponedeljek na cestah v znamenju zastojev. Preverite, kje vse promet poteka po polžje.

Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na cestah pa so po poročanju Promet.si tudi številni zastoji. Proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na primorski avtocesti je od Unca proti Ljubljani upočasnjen promet z zastoji na posameznih odsekih, zamuda približno 20 minut. Na primorski avtocesti Gabrk - Fernetiči je zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila so ustavljena na voznem pasu, previdno, opozarjajo. 

Zastoji na ljubljanski obvoznici
Zastoji na ljubljanski obvoznici FOTO: Aljoša Kravanja

Na štajerski avtocesti, pred delovno zaporo sta zastoja med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg dva kilometra. Proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so tudi na hitri cesti Škofije - Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli. Na cestah Vič - Brezovica, Lesce - Bled, Bohinjska Bela - Bled, Šmarje - Koper, Lucija - Izola v obe smeri, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice skozi Slovensko Bistrico.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
18. 08. 2025 15.33
+1
samo jamrate, a še niste slišali za delo od doma? mag. Alenka zakaj za javne uslužbence ki to lahko delajo ne odrediš 5 dni na teden delo od doma, pa se rešimo zastojev, pa bodo trazitni potniki imeli slovenijo v lepem spominu
ODGOVORI
1 0
JOSEPH HAYDN
18. 08. 2025 15.23
+4
Usi nismo Nataša, da skočimo v helikopter pa hop do Prekmurja
ODGOVORI
4 0
proofreader
18. 08. 2025 15.25
+2
In to z Leonardom, ki je na slabem glasu.
ODGOVORI
2 0
Razmisljajoc
18. 08. 2025 15.21
+3
Kje poteka promet po polzje ? Povsod na Slovenskih avtocestah !
ODGOVORI
3 0
proofreader
18. 08. 2025 15.20
+2
Hvala, Robi. Hvala, Alenka.
ODGOVORI
2 0
prsh
18. 08. 2025 15.08
+5
Kaj Vi Slovenci ne znate biti 1 dan lepo domov v blok in dat mir. Mora rinit v Cacao in Hrvaško. Kt neki...Predraga Hrvaška. 200€ nočitev v apartmaju brez hrane, 60€ kalamari, 30€ pica, 4€ sladoled, 6€ pivo in 25€ cestnine na eno stran....NE HVALA!!! Na hrvačko pridem, ko bodo jedilniki v Slovenščini Hrvatje imajo enak problem kot mi. Desetletja so bili pozicionirani kot ugodna destinacija za družinske počitnice, po vojni pa kot država - žrtev (kljub situaciji, ki jo tuđman zakuhal v BiH). Potem so v desetih letih nasuli v kampe hiške, ušmekali par hotelov, zgradili še nekaj novih in v par letih nabili cene do nezavesti. In kao fensi destinacija. Ne bo šlo. Hrvati imajo krasno obalo in žal veliko neprijaznih/nestrpnih ljudi. Resnično je cena napram storitvi previsoka, tako visoka, da si je Hrvati sami ne morejo privoščiti. Če greš na dopust z družino v hotel za 2 tedna, je ceneje leteti v Azijo, na Kubo itd. To je moja izkušnja. Nemci in Italiani pa so odkrili Albanijo. Da.
ODGOVORI
6 1
