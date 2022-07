Številnih eksplozij na območju požara ne štejejo več

Samo v sredo so preko dneva na območju vasi Sela na Krasu in Korita odstranili okoli 18 različnih neeksplodiranih ubojnih sredstev, danes pa so odstranili še dodatni dve. "Ravnokar gremo na novo lokacijo, tako da je na terenu kar pestro," je za STA povedal poveljnik Zonjič.

Ob tem je ponovno opozoril na previdnost gasilcev zaradi nevarnosti NUS, strogo upoštevanje navodil vodij intervencij ter stalno zaščito z zaščitno opremo.

Neeksplodirana ubojna sredstva so sredstva, ki so ostala kot posledica vojnih delovanj na območju Republike Slovenije. Med najdbami je največ ročnih bomb, različnih vrst streliva za pehotno orožje, vžigalnikov, protipehotnih in protioklepnih min ter letalskih bomb. Območje, kjer se nahaja največ neeksplodiranih ubojnih sredstev, je na območju severnoprimorske regije, kjer je med prvo svetovno vojno potekala soška fronta.

Vsa neeksplodirana ubojna sredstva, tudi če so stara več kot 50 ali 100 let, so nevarna, zato Zonjič opozarja tudi domačine, naj ne hodijo na požarišče, saj lahko ravno v tem trenutku pride do eksplozije. NUS se namreč eksplodira z zamikom, ko se območje dovolj segreje, da lahko povzroči eksplozijo.