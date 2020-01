Število bančnih poslovalnic v zadnjih letih upadlo za skoraj petino

Konec leta 2013 je bilo v Sloveniji v bančni mreži skupno 607 enot, od tega 20 sedežev in 587 poslovalnic, konec leta 2018 pa 492, 14 sedežev in 478 poslovalnic. Gre za 19-odstotni upad, je razvidno iz podatkov v mesečnem biltenu Banke Slovenije.

V zadnjem obdobju upada tudi število bankomatov. Če je ob koncu leta 2015 po podatkih Banke Slovenije mreža obsegala 1690 bankomatov, jih je bilo ob koncu tretjega četrtletja lani še 1538. To je devet odstotkov manj. Poleg ukinjanja bankomatov, kar je marsikje sprožilo proteste lokalnega prebivalstva, so nekatere banke tudi združevale svoje mreže teh naprav.

Poleg koncentracije bančne mreže je tudi v Sloveniji zelo jasen trend v smeri digitalizacije rutinskih bančnih storitev. Število uporabnikov spletne banke se je tako od konca leta 2015, ko jih je bilo 903.328 (791.460 fizičnih oseb in 111.868 pravnih oseb), do konca tretjega četrtletja lani povečalo na 1.005.799 (877.620 fizičnih oseb in 128.179 pravnih oseb). Gre za povečanje za 11 odstotkov.