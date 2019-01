Število bolnikov z gripo in okužbami dihal se povečuje

Konec januarja in v začetku februarja se bo število obolelih za gripo drastično povečalo. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa kažejo, da takrat vsak teden zaradi okužb zboli 1000 oseb, le v manjšem delu gre za gripo. So pa samo v ljubljanskem UKC v tej sezoni že zabeležili več kot 80 primerov gripe, zato so pred vrhuncem sezone v Bolnici Petra Držaja odprli oddelek za epidemije.

