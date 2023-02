Število brezdomcev raste s svetlobno hitrostjo

Kaj je vidno in kaj nevidno brezdomstvo? Ko govorimo o številkah, je v resnici težko natančno povedati, koliko ljudi nima strehe nad glavo. Je pa šokanten podatek, da je brezdomnih med 3000 in 7000. Že v času epidemije smo opozarjali, koliko ljudi je ravno epidemija pahnila v brezdomstvo, ker so ostali brez službe, posledično brez stanovanja. Eno takšno zgodbo bomo slišali tudi v prispevku v rubriki 24UR FOKUS. In ravno ta zgodba ruši stereotipe o brezdomcih. Gospod, ki nam je zaupal svojo zgodbo, pripoveduje tudi o tem, kako težko je z ulice, iz zavetišča graditi novo življenje.

Postelj v zavetiščih je premalo, na Poljanski bo zraslo novo zavetišče, to bo največji socialni projekt mesta, ki ga vsi zelo pozdravljajo, a nekateri strokovnjaki opozarjajo na veliko koncentracijo brezdomcev na enem mestu. So ti pomisleki na mestu? In kakšne bodo posledice, če zavetišču pod okriljem Vincencijeve zveze dobrote ne bodo podaljšali najemne pogodbe? Prostori so v lasti sester Uršulink. Zavetišče nudi sedem postelj in vsak dan zajtrk ter večerjo za okoli 100 brezdomnih. "Palačinke jim dajo občutek normalnosti."

Hana Košan v POPkastu opozarja na problem žensk na ulici, ki potrebujejo še več senzibilnega pristopa in razumevanja. "Ženske zelo skrivajo dejstvo, da nimajo doma." Velikokrat so vzroki za žensko brezdomstvo hudo nasilje doma, travmatične izkušnje, ki so morda drugačne od moških, čeprav tudi oni doživljajo hude zlorabe, tudi spolne. Pri ženskah je specifično, da se zgodbe, prežete z nasiljem, na ulici le stopnjujejo. Pogosto je cena, ki jo mora plačati ženska zaradi strahu, da ne ostane sama na ulici, strašno visoka. "V neželeno razmerje se spusti samo zato, da jo nekdo vzame v stanovanje," izpostavlja eno od težav, ki nujno kliče po naslovitvi, naša gostja.

Ko so snemali prispevek, smo snemali tudi na sedežu Kraljev ulice na Pražakovi. Tam je zares pisana druščina ljudi. In lepo je bilo videti, kako so pekli palačinke in jih delili brezdomcem. "To so za nas majhne geste," pripoveduje Hana Košan, a dodaja, da tudi te brezdomcem pomenijo ogromno. "To jim da občutek normalnosti, občutek skupnosti." Za tiste, ki pokažejo voljo, željo, da bi šli z ulice, imajo Kralji ulice program in nekaj namestitvenih enot. V eni od teh enot smo posneli pogovor s Klavdijo Zupan. Klavdija je ena tistih, ki jo verjetno mnogi Ljubljančani – še posebej tisti, ki živijo v centru ali pa ga pogosto obiskujejo – na videz poznajo. Njena zgodba je zares pretresljiva, Klavdija nam je pripovedovala o svojih otrocih ter o svojem otroštvu. Zgodbo objavljamo v posebnem članku na 24ur.com. Hana Košan pa v POPkastu iskreno o tem, koliko je takšnih, kot je Klavdija, ki se s strokovno podporo postavijo na noge in ustvarijo novo življenje.

O brezdomcih nocoj tudi v rubriki 24UR FOKUS – slišati boste zgodbe, ki ganejo, se dotaknejo. Videli boste, kako so videti zavetišča, kaj se tam dogaja, kdo dela z brezdomci in kje so rešitve.