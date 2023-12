Število brezposelnih novembra praktično nespremenjeno

V primerjavi z lanskim novembrom se je na novo prijavilo 19,4 odstotka več presežnih delavcev. Brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas se je prijavilo 5,0 odstotka manj, iskalcev prve zaposlitve 12,3 odstotka manj in stečajnikov 29,8 odstotka manj.

Od 5050 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3044 oseb, kar je 9,7 odstotka manj kot oktobra in 4,7 odstotka manj kot novembra lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, komercialnih zastopnikov za prodajo, natakarjev in kuhinjskih pomočnikov.