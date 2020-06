Število brezposelnih v začetku junija znova pod 90.000

Kot je razvidno iz objave na spletnih straneh zavoda, se je število registriranih brezposelnih v minulem tednu znižalo za 641 na 89.774. Gre za neuradne podatke. Marca, ko je izbruhnila epidemija, je bilo v državi uradno brez dela 77.855 ljudi.

Na novo se je na zavod v prvem tednu tega meseca vpisalo 1960 oseb oziroma med 350 in 480 na dan, potem ko se jih je v začetku aprila tudi po 1000 in več na dan.

V maju so na zavodu skupaj našteli 7928 novih prijav brezposelnih, v aprilu 14.419, v marcu 7848, v februarju pa 5172.

Na drugi strani se je iz evidence brezposelnih v minulem tednu odjavila 2601 oseba, pri tem se je 1552 odjavljenih vključilo v zaposlitev.

Vsi podatki zavoda za junij so vmesni in še neuradni.

Brezposelnost se sicer povečuje od izbruha novega koronavirusa oz. vpeljave državnih ukrepov za njegovo zajezitev, ki so močno omejili gospodarstvo. Rast je bila najbolj intenzivna v prvi polovici aprila, nato pa se je s sproščanjem ukrepov začela umirjati, posebej izrazito v maju.

Država je za zaščito trga dela sprejela več ukrepov, med drugim subvencioniranje čakanja na delo, ki je delodajalcem na voljo do konca junija, in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki se ga lahko delodajalci poslužijo do konca letošnjega leta.