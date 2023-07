Število čakajočih na prve preglede znova naraslo

Število čakajočih na prve preglede se je z začetkom julija v primerjavi s preteklim mesecem povečalo za 2,4 odstotka. Zveza organizacij pacientov Slovenije (ZOPS) ocenjuje, da je povečanje čakalnih dob znak, da kljub odstopu ministra ne sme biti prekinjen proces reforme zdravstva.

"Merjenje kakovosti in varnosti, poudarek na osebni obravnavi na primarni ravni in večja pooblastila direktorjem zdravstvenih zavodov so trije kardinalni ukrepi reforme, ki vsi vplivajo na dolžino čakalnih dob, ter s tem tudi na najpomembnejšo vrednost v slovenski družbi, več zdravja za slovenske prebivalce in paciente," so navedli v izjavi za javnost na ZOPS. Kot so dodali, je področje kakovosti in varnosti tudi po zaslugi Strateškega sveta za zdravstvo pod vodstvom dr. Erika Breclja, doseglo pomemben premik naprej. Ministrstvo tako v novi sestavi v teh dneh skupaj z ZOPS in drugimi akterji oblikuje delovno skupino za nov zakon o kakovosti in varnosti, premier pa je Strateškemu svetu obljubil Inštitut za kakovost in varnost.

icon-expand Čakalnica FOTO: Shutterstock

"Če namreč kakovosti in varnosti ne nadziramo, potem pacientu nudimo vse več storitev, za katere navidez nikomur ni več mar, ali so opravljene pravočasno, ali vodijo k ozdravitvi, ali pomenijo nepotreben strošek. Vse to podaljšuje čakalne dobe, oziroma pacienti pogosto čakamo celo na storitve, ki v resnici nastanejo zaradi t.i. defenzivne medicine, to je zaradi neprevzemanja odgovornosti," so pojasnili. Še eno izmed treh ukrepov je področje primarne medicine. Osebni zdravnik in medicinske sestre, ki poznajo paciente, morajo imeti v prvi vrsti čas za medicinsko obravnavo, so napisali. Vendar smo se v zadnjem času navadili na instantno komuniciranje prek pametnih telefonov in družabnih omrežjih, taka vrsta komuniciranja pa pri pacientih vzbuja potrebo po številnih kratkih informacijah. "Ambulante družinske medicine tega same ne zmorejo, zato je izjemnega pomena povečanje sposobnosti komuniciranja, v Sloveniji smo na pobudo ZOPS dobili Enotno klicno številko za paciente (0801 801), ki je dosegla pomembne premike." Zadnje področje od treh pa je še področje upravljanja zdravstvenih zavodov. V ZOPS si želijo, da bi bil končni izdelek te proizvodnje več zdravja, zlasti števila zdravih let življenja, po katerem smo med najslabšimi v Evropi. Kot opozarjajo, učinkovitost proizvodnje v slovenskem javnem zdravstvu še zdaleč ni dobra, rezultat tega pa so "velike razlike med zavodi in oddelki, z istimi viri nekje opravijo tudi desetkrat več storitev kot drugje, pri plačevanju v javnem sektorju velja uravnilovka, organizacija dela šepa, število poročil, ki ničemer ne služijo je preveliko, ukrepanje pa je stihijsko, medtem ko bi moralo biti strateško".