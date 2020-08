Število domačih turistov julija poskočilo

Julija se je stanje v slovenskem turizmu, ki ga je močno prizadela epidemija covida-19, vendarle obrnilo. Število turističnih prihodov in prenočitev je glede na predhodne letošnje mesece poskočilo, in sicer predvsem na račun domačih gostov. Teh je bilo v sedmem letošnjem mesecu za 176 odstotkov več kot v tem mesecu lani.

Julija letos so v slovenskih nastanitvenih obratih našteli 653.008 prihodov turistov, kar je 27,5 odstotka manj kot julija lani. Število prenočitev se je zmanjšalo za 18,5 odstotka na 2,07 milijona, kažejo statistični podatki. Slovenski turizem so v prvem delu poletne sezone reševali domači turisti. V nastanitvenih obratih so namreč našteli 403.669 prihodov domačih turistov, kar je 176 odstotkov več kot julija lani, ustvarili pa so skoraj 1,4 milijona prenočitev oz. 155 odstotkov več kot v sedmem lanskem mesecu. Medtem je število prihodov tujih turistov upadlo za 67 odstotkov na 249.339, število njihovih prenočitev pa se je zmanjšalo za 66 odstotkov na 670.323. Od tujih turistov so julija pri nas največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije (33 odstotkov ali skoraj 223.000 prenočitev), sledili so turisti iz Nizozemske in Avstrije (oboji devet odstotkov), Češke (osem odstotkov) in Madžarske (sedem odstotkov). Največ turistov prenočilo v gorskih, obmorskih in zdraviliških občinah Največ turističnih prenočitev je bilo julija zabeleženih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (nekaj več kot 729.000 ali 35 odstotkov vseh turističnih prenočitev), sledile so obmorske občine (29 odstotkov) in zdraviliške občine (20 odstotkov).

icon-expand Med bolj priljubljenimi destinacijami je tudi Bovec. FOTO: Shutterstock

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Izola, Kranjska Gora, Bohinj in Brežice, tuji turisti pa v občinah Piran, Bled, Bovec, Ljubljana in Bohinj. V hotelih je bilo julija zabeleženih 620.000 prenočitev oz. 30 odstotkov vseh turističnih prenočitev. Sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (27 odstotkov vseh prenočitev) ter kampi (22 odstotkov vseh prenočitev). Čeprav je bila poletna sezona v številnih destinacijah solidna, pa je slovenski turizem v letošnjem letu zaradi covida-19, ko so bili turistični obrati več tednov povsem zaprti, utrpel velik udarec. Od začetka januarja do konca julija je bilo tako v Sloveniji zabeleženih skoraj 1,6 milijona prihodov turistov, kar je 54 odstotkov manj kot v istem obdobju lani, in skoraj 4,6 milijona njihovih prenočitev oz. 48 odstotkov manj.

icon-expand V kampih so zabeležili 22 odstotkov vseh prenočitev. FOTO: Shutterstock