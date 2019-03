Število ilegalnih prehodov meje narašča, policija problem vidi v tihotapcih

Lansko leto je število ilegalnih prehodov meje poskočilo v nebo, letos pa se ta trend še stopnjuje.

Samo januarja in februarja lani so koprski policisti, ki pokrivajo dobrih 100 kilometrov meje, prijeli 161 oseb – to je 21 odstotkov več kot lani. V marcu samem pa so prijeli še dodatnih 159 oseb. Lani so jih za primerjavo v celem mesecu marcu prijeli "le" 93. Policisti ob tem opozarjajo, da imajo bolj kot z migranti težave s tistimi, ki jih tihotapijo preko meje. Letos so jih v pripor spravili 170 % več kot lani.