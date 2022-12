Število ilegalnih prehodov stalno narašča

Tako kot večina držav Evropske unije tudi Slovenija ni izjema pri spopadanju s povečanim številom ilegalnih prehodov. Vse do okrobra je bilo obravnavanih dobrih 21.500 primerov, kar je za dobrih 160 odstotkov več kot leta 2021. Eden glavnih razlogov ni odstranjevanje ograje, ampak azilna politika Srbije, saj so v Beograd letela polna letala iz Burundija in Indije. Evropska komisija je nato pozvala srbske politike, da vizumsko politiko znova zaostrijo, kar so tudi storili. A vseeno pri nas letos beležimo rekorde, kar pa v resnici opazijo le prebivalci obmejnih krajev in policisti, ki ilegalne prebežnike in tihotapce z ljudmi lovijo.