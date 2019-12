'Število mačk je treba zmanjšati s kastracijo in sterilizacijo, ne s pobijanjem'

Na zadnji občinski seji občine Železniki pred prazniki se je zataknilo pri tretji točki, ko so svetniki določali proračun za prihodnji dve leti. Kot smo poročali že včeraj, je predvsem razburila izjava svetnice Branke Krek Petrina , da bi morali mačke utopiti. "Moj brat je mačke, ker jih je bilo toliko, utopil," je povedala in dejala, da so pri življenju pustili le toliko mačk, da so polovile miši in podgane. "Tudi zdaj je treba tako delati," je dodala.

Tako je završalo, ko so določili denar, ki bi ga namenili oskrbi zapuščenih mačk in psov. Župan Anton Luznar je povedal, da so za prihodnje leto temu namenili 8000 evrov. Za primerjavo, gorski reševalni službi so namenili 760 evrov, civilni zaščiti 8100, za enkratno denarno pomoč socialno ogroženim 10.000 evrov.

Strankarski kolega je svetnici danes stopil v bran."Za enega mačka mesečna oskrba stane skoraj toliko, kot za otroka v vrtcu. Oziroma več kot za otroka v osnovni šoli," je dejal svetnik SDS Tomaž Demšar.

A ker je to njihova zakonska dolžnost, bodo podaljšali sodelovanje z društvom Žverca, ki skrbi za zapuščene mačke. Vendar pa v Železnikih ne rešijo prav veliko mačk.

Društvo Žverca: To je srednjeveška mentaliteta

"Ogromno je še vedno pobijanja, reševanja na načine, kot jih tudi gospa svetnica, zdravnica, predlaga," pa pravi Monika Koprivnikar iz društva Žverca in zavetišča Mačji dol. Dodala je, da je število zapuščenih mačk res treba zmanjšati, a da je to možno le sistemsko, s kastracijo in sterilizacijo.