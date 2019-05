Število neupravičenih parkiranj na mestih za invalide se je prepolovilo

Po raziskavi v okviru kampanje Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide je kršitev na opazovanih parkirnih mestih za invalide v Ljubljani v primerjavi z letom 2015 58 odstotkov manj. A številni na teh mestih parkirajo tudi, ko so v bližini prosta več kot tri parkirna mesta, na voljo vsem.

Pred kratkim smo poročali o problemu neupravičenega parkiranja na mestih za invalide, ki je po mnenju MOL pereč problem v družbi. Kakšen je zares obseg problema pa so raziskali na mariborski fakulteti za varnostne vede. Z raziskavo, ki so jo konec lanskega leta izvedli pod vodstvom Aleša Bučarja Ručmana, so primerjali podatke, ki so jih dobili v raziskavi leta 2015. Pokazala je, da se stanje izboljšuje, še vedno pa kaže na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in njihovega položaja v družbi, je na predstavitvi rezultatov povedal vodja raziskave. Skozi kampanjo in po pogovorih z invalidi po njegovih besedah vedno znova ugotavljajo, da gre za splošen družbeni problem, ki ga je treba nagovoriti na različnih ravneh. Na Javni agenciji RS za varnost prometa, ki sodeluje v kampanji, prav tako opozarjajo, da je nujno spremeniti navade voznikov. Tudi parkiranje in zaklepanje koles na ograje invalidskih ramp in poti je nesprejemljivo, je poudarila v. d. direktorice agencije Vesna Marinko. Po njenem pozivu je treba okrepiti zavedanje, da se invalidom tudi s takimi dejanji otežuje mobilnost.

V.d. direktorice agencije za varnost prometa Vesna Marinko opozarja, da je potrebno spremeniti navade voznikov. FOTO: Taktik

Najpogostejši kršitelji stari med 30 in 50 let Po raziskavi iz leta 2018, ki so jo izvedli od 9. do 12. oktobra, je bilo na opazovanih 43 parkirnih mestih za invalide na devetih lokacijah parkiranih 296 vozil, med njimi pa jih 43 odstotkov oz. 126 ni imelo nameščene invalidske kartice. V primerjavi z raziskavo iz leta 2015, ko so na istih lokacijah zabeležili 302 kršitvi, je bilo kršitev lani 58 odstotkov manj. Največ kršiteljev oz. 61 odstotkov je bilo lani v starostni skupini od 30 do 50 let, s 26 odstotki so sledili starejši od 50 let, zatem pa z 12 odstotki mlajši od 30 let. Pri mlajših od 30 let je po opozorilu Bučar Ručmana prišlo do opaznega izboljšanja, saj je delež kršiteljev v tej starostni skupini leta 2015 znašal 23 odstotkov.

Ob predstavitvi rezultatov raziskave so predstavniki kampanje opozorili, da se kršitelji zavedajo svojih dejanj. FOTO: Taktik