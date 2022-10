Število nezakonitih vstopov v EU najvišje po letu 2016

V Sloveniji beležimo skokovito rast nezakonitih migracij. Samo do konca septembra smo zabeležili skoraj 16.000 nezakonitih prestopov meje, kar je 120 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Drugod po Balkanu so te številke še višje. To je bila glavna tema četrtkovega srečanja notranjih ministrov Berlinskega procesa, ki se ga je udeležil državni sekretar Branko Lobnikar. Kako bodo ukrepali? Je res krivo odstranjevanje žice na južni meji ali ugodni vizumski režim vstopa v Srbijo, od koder ilegalni migranti nadaljujejo pot proti državam Srednje Evrope?