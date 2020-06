Število novih primerov narašča: v sredo odkrili osem novih okužb

Po podatkih covid-19 sledilnika smo v sredo zabeležili osem novih okužb. Gre za najvišjo številko v slabih dveh mesecih. 29. aprila smo odkrili 11 okužb, kasneje pa se je število novih primerov gibalo od nič do 5.

V sredo so pristojni opravili 952 testov. Bolnišnico je zapustil en bolnik, hospitaliziranih pa ostaja šest pacientov, od tega eden potrebuje intezivno terapijo. Zabeležili nismo nobene smrtne žrtve. Aktivno okuženih je po podatkih covid-19 sledilnika 34 ljudi. Tri nove okužbe so potrdili v Ljubljani, eno v Kopru, eno v Krškem, trije okuženi pa so tuji državljani.

Kot je danes povedal minister za zdravje Tomaž Gantar, se zadeva očitno še ni umirila. "Ni bilo nobenega skrivanja in prikrivanja. Je pa morda zadeva aktualna do te mere, da smo ponovno priča povečanju števila okuženih v zadnjih dneh. Bojazen pred drugim valom v resnici obstaja. Po relativno ugodnem poteku v prvem valu, smo prišli do trenutka, ko že razpravljamo o povečanem številu okužb," je dejal Gantar. Minister opaža, da smo zelo hitro pozabili, da se moramo določenih pravil držati. To je tista nevarnost, ki lahko vodi v drugi val, še dodaja. Kljub temu bolezen danes bolje poznamo kot na začetku. Po besedah Gantarja so v prvem valu uspeli reorganizirati zdravstveni sistem in ga prilagoditi obdobju epidemije. Danes razpolagamo tudi z bistveno večjo količino zaščitne opreme, je povedal Gantar na današnji novinarski konferenci. Na koncu je povedal, da bo danes potekal nujni sestanek glede porasta okužb.

Včeraj je predsednik vladeJanez Janša ocenil, da nam grozi drugi val koronavirusa. In to tik pred začetkom počitnic in en dan pred začetkom uveljavljanja bonov. Zaskrbljujoče napovedi prihajajo tudi z vrha strokovne skupine. Kot so dejali, smo se očitno preveč sprostili, razmere pa so kritične. Novi primeri okužb so večinoma vnešeni iz tujine, zato bo, kot so dejali, treba razmisliti o takojšnjem strožjem režimu na meji.

Vodja svetovalne skupine dr. Bojana Beović, je v oddaji 24UR ZVEČER včeraj dejala, da težko oceni, da smo meje odpirali prehitro, "odpirajo se po vsej Evropi in tudi pri nas je bilo stanje ugodno". "Vendarle pa so izkušnje v zadnjih nekaj dneh, ko se nam stopnjuje število vnosov iz drugih držav, opozorilo, da je nekaj treba storiti. Treba se je zavedati, da vsak vnos pomeni več deset kontaktov. Če teh kontaktov ne uspemo uspešno identificirati in zamejiti njihovega gibanja s karanteno, se lahko zgodi, da iz teh nekaj primerov lahko nastane nekaj deset novih primerov, kar pa bi bilo že res kritično stanje."Dodaja, da je trenutno stanje"opozorilno".Ukrepe bi bilo po njenih besedah potrebno znova poostriti"čim prej, v nekaj dneh".