Število novo odobrenih kreditov izrazito upadlo

Združenje bank Slovenije je sicer že novembra lani opazilo do pol manj najetih kreditov v primerjavi s preteklim obdobjem. Glede na trend so takrat opozorili, da se bo kreditiranje zmanjšalo do 70 milijonov mesečno.

Po podatkih, ki so jih posredovale banke, je močno upadlo tako število odobrenih potrošniških posojil, pa tudi stanovanjskih posojil. Iz podatkov, ki jih je posredovalo 10 bank, je razvidno, da je v primerjavi s številom novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih kreditov v oktobru, v novembru odobrenih le 37,98 odstotka potrošniških in 64,82 odstotka stanovanjskih kreditov, v decembru pa le 36,19 odstotka potrošniških ter 57,02 odstotka stanovanjskih kreditov.

Spomnimo

Banka Slovenije je z novembrom ročnost potrošniškega posojila omejila na največ sedem let oz. 84 mesecev. Razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca ne sme preseči 50 odstotkov za osebe z dohodki do dvakratnika bruto minimalne plače in 67 odstotkov za preostali del dohodka. Imetniku kredita mora po plačilu obroka ostati 76 odstotkov bruto minimalne plače, če ima vzdrževane družinske člane, sorazmerno več.

Naj Banka Slovenije še enkrat premisli o umiku strožjih pogojev kreditiranja, so novembra lani guvernerja banke prepričevali poslanci koalicije. Kot je znano, je omejitvi kreditiranja ostro nasprotoval tudi premier Marjan Šarec.

A Banka Slovenije je pri ukrepih ves čas vztrajala. Ukrepa ne bomo omilili posebej glede na napovedi umirjanja gospodarske rasti, je novembra dejal Boštjan Vasle: "Verjetno bo kdo od teh, ki najemajo kredite, tudi izgubil službo, verjetno se bo večini od nas umirila rast plač, in to so vse razmere, ki govorijo, da Banka Slovenije kot varuh finančne stabilnosti mora reagirati v tem trenutku, ne potem, ko bo prepozno.''