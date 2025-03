Ali Slovenci izumiramo? Po številu rojstev smo dosegli dno

V torek bomo praznovali materinski dan. In ob tem bi bilo pametno, da ne čestitamo le lastnim, ampak vsem mamam, kajti v Sloveniji so postale izjemno dragocene. Število novorojenčkov je bilo predlani celo najnižje odkar pri nas spremljamo rodnost. In če ste ob tem začeli tarnati nad mlado generacijo, današnji mladi so za to še najmanj krivi.