Število obolelih z gripo se zmanjšuje, a je še vedno visoko

Letos kroži veliko število različnih virusov gripe, kar je možna razlaga za veliko obolevnost med otroci in mladostniki. Pri njih je nabor sevov virusov gripe, s katerimi so se že srečali, manjši in je zato večja verjetnost, da bo kateri od virusov zanje nov in imunskemu sistemu neznan, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Priliv vzorcev za testiranje na gripo in druge okužbe dihal v minulem tednu ni več naraščal. Virus gripe so dokazali pri 35 odstotkih testiranih vzorcev. Med vzorci, ki so jih odvzeli v ambulantah primarnega zdravstva – pri pediatrih ali družinskih zdravnikih – je bilo pozitivnih 66 odstotkov vzorcev, v vzorcih iz bolnišnic pa 32 odstotkov.

Največ, 68 odstotkov, je bilo gripe tipa A, vendar se delež tega tipa niža, predvsem v vzorcih iz primarnega zdravstva, kjer že prevladuje gripa tipa B – 67 odstotkov.

Slovenija je bila letos ena od štirih držav, ki so poročale o visoki ali zelo visoki pojavnosti gripe. Ostale države, ki spadajo pod evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije, so poročale o nizki pojavnosti te bolezni.

Na vprašanje, zakaj je letošnja sezona gripe tako obsežna, so na NIJZ zapisali, da se sezone gripe med seboj razlikujejo, in to "odvisno od virusa, lastnosti virusa in dovzetne populacije ter tudi ukrepov– na primer precepljenosti, ki je pri nas nizka".