Slovenija

Število okužb z gripo narašča: je cepljenje še učinkovito?

Ljubljana, 18. 12. 2025 20.06 pred 43 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Gripa

Zanimanje za cepljenje proti gripi je še vedno veliko, pred dnevi so v državo prispeli dodatni odmerki. Ker pa je kljub temu veliko bolnih, se marsikdo sprašuje, ali je zaradi mutacij virusa cepivo zgrešilo sev. Povpraševanja za cepljenje proti covidu je manj. So pa znane ugotovitve obsežne francoske študije o umrljivosti po cepljenju proti covidu-19, ki že vse od epidemije sproža nezaupanje in poganja teorije zarot.

