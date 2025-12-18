Število okužb z gripo narašča: je cepljenje še učinkovito?
Zanimanje za cepljenje proti gripi je še vedno veliko, pred dnevi so v državo prispeli dodatni odmerki. Ker pa je kljub temu veliko bolnih, se marsikdo sprašuje, ali je zaradi mutacij virusa cepivo zgrešilo sev. Povpraševanja za cepljenje proti covidu je manj. So pa znane ugotovitve obsežne francoske študije o umrljivosti po cepljenju proti covidu-19, ki že vse od epidemije sproža nezaupanje in poganja teorije zarot.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.