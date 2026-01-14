Število okužb z gripo pada, cepljenje še vedno smiselno

Kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, je še vedno intenzivno. Podatki epidemiološkega spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal kažejo, da je gripa še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal, čeprav število okužb upada, je pojasnila nacionalna koordinatorica cepljenja na NIJZ Marta Grgič Vitek. "Je pa seveda težko napovedati, kaj bo v prihodnjih tednih," je dejala.

V tej sezoni se je proti gripi cepilo 166.000 oseb oziroma osem odstotkov populacije, kar je 40.000 več kot lani oziroma okoli šest odstotkov populacije, je orisala Grgič Vitek. Med starejšimi je precepljenost tokrat 23-odstotna, v prejšnji sezoni pa je bila 20 odstotkov. Opozorila je, da je to še vedno bistveno premalo. Svetovna zdravstvena organizacija namreč priporoča 75-odstotno precepljenost med ogroženimi skupinami.

"Glede na to, da je gripa še vedno prevladujoč povzročitelj akutnih okužb dihal, je cepljenje proti njej še vedno smiselno," je poudarila. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje še posebej priporočajo ogroženim skupinam, pri katerih je lahko potek gripe težji oziroma lahko poteka z zapletom. To so starejši, kronični bolniki, nosečnice in pa dojenčki, majhni otroci, pa tudi osebe z izrazito prekomerno telesno težo.