Voyo.si
Slovenija

Število okužb z gripo pada, cepljenje še vedno smiselno

Ljubljana, 14. 01. 2026 15.19 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
K.H. STA
Gripa

Število okužb z gripo, ki se je to sezono začela en mesec prej kot ponavadi, upada, je pojasnila nacionalna koordinatorica cepljenja na NIJZ. Postopoma pa narašča število okužb z respiratornim sincicijskim virusom. Cepljenje proti gripi je še smiselno, saj je še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal.

Kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, je še vedno intenzivno. Podatki epidemiološkega spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal kažejo, da je gripa še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal, čeprav število okužb upada, je pojasnila nacionalna koordinatorica cepljenja na NIJZ Marta Grgič Vitek. "Je pa seveda težko napovedati, kaj bo v prihodnjih tednih," je dejala.

V tej sezoni se je proti gripi cepilo 166.000 oseb oziroma osem odstotkov populacije, kar je 40.000 več kot lani oziroma okoli šest odstotkov populacije, je orisala Grgič Vitek. Med starejšimi je precepljenost tokrat 23-odstotna, v prejšnji sezoni pa je bila 20 odstotkov. Opozorila je, da je to še vedno bistveno premalo. Svetovna zdravstvena organizacija namreč priporoča 75-odstotno precepljenost med ogroženimi skupinami.

"Glede na to, da je gripa še vedno prevladujoč povzročitelj akutnih okužb dihal, je cepljenje proti njej še vedno smiselno," je poudarila. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje še posebej priporočajo ogroženim skupinam, pri katerih je lahko potek gripe težji oziroma lahko poteka z zapletom. To so starejši, kronični bolniki, nosečnice in pa dojenčki, majhni otroci, pa tudi osebe z izrazito prekomerno telesno težo.

Cepljenje
Cepljenje
FOTO: Shutterstock

Ker se gripa pri starejših in kroničnih bolnikih pogosto zaplete s pnevmokokno pljučnico, je za ogrožene skupine zelo priporočljivo opraviti tudi to cepljenje, in sicer z 20-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom, ki je za te skupine od septembra na voljo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru gre za enkratno cepljenje, je pojasnila.

V prihodnjih tednih pa na NIJZ pričakujejo porast okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Ta je nevaren zlasti za dojenčke, majhne otroke in za starejše odrasle, saj pri njih lahko povzroči težje okužbe spodnjih dihal in posledično lahko zahteva zdravljenje v bolnišnici.

Gripa
Gripa
FOTO: Shutterstock

Nosečnica lahko svojega dojenčka zaščiti tako, da se proti RSV cepi v nosečnosti, kar krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Cepljenje proti RSV na NIJZ svetujejo tudi starejšim od 60 let, a je za njih zaenkrat cepljenje še samoplačniško, je dejala Grgič Vitek.

Poleg cepljenja je priporočila tudi druge zaščitne ukrepe. Za krepitev odpornosti je pomembno gibanje na svežem zraku, prehranjevanje s pestro in raznovrstno hrano in zadosti spanja. Vsem je svetovala, da se čim bolj izogibajo zaprtim prostorom, kjer je veliko ljudi, in stikom z osebami, ki imajo prehladne znake.

"Pomembno je, da ostanemo doma, ko smo bolni, da ne širimo bolezni na druge. Ob tem skrbimo za redno prezračevanje prostorov, za higieno kašlja in kihanja in za higieno rok," je svetovala Grgič Vitek.

gripa cepljenje rsv virusi

Dravograjski župan v skeču jasnovidno napovedal šestico

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
14. 01. 2026 17.00
Nujno je potrebno zapreti občinske meje in prepovedati prodajo gat in štumfov, avtopralnice pa lahko uporabljajo samo pravne osebe, kot je bilo za časa norega janševanja.
0 0
0 0
marelični biskvit
14. 01. 2026 16.58
a CPT velja?
0 0
0 0
Watcherman
14. 01. 2026 16.57
Za vas je spet nesmiselno se cepiti čeprav je koristno.
0 0
0 0
Misika1967
14. 01. 2026 16.52
Jansisti v vrsto za svoj odmerek,dobite 2 dozi.
Odgovori
-1
0 1
Prelepa Soča
14. 01. 2026 16.51
Na našem koncu je zmanjkalo cepiva, tako, da za to zimo je končano.
0 0
0 0
proofreader
14. 01. 2026 16.33
Golob se ni cepil in je dobil KPK.
Odgovori
+0
3 3
testosteron
14. 01. 2026 16.32
...pridno se cepite, da bodo farmakorporacije še naprej pridno služile na neumnosti ljudi !...pa pozabite na preventivo, na osnovne higienske pogoje, zdravo prehrano, gibanje,...itd. ...Ne rabijo oni zdravih ljudi ampak bolne !!!...Ponekod v ZDA in na Japonskem že ukinjajo razna cepljenja - še posebno s cepivi v katerih je aluminij in ostala nepotrebna navlaka,...zdaj pa hitro minuse talat - gremooo
Odgovori
+3
5 2
Delavec_Slo
14. 01. 2026 16.27
Aja, a beovička se je cepla no ni treba, če je pa že ceplena!
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
