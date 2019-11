Število okuženih z leptospirozo se je več kot podvojilo

Porast števila z leptospirozo okuženih psov so zabeležili tudi na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer so opozorili na pravočasno diagnostiko pri živalih. Ta je ključna za obvladovanje bolezni in s tem preprečevanje širjenja okužbe na ljudi, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zapisali na svoji spletni strani.

Najpomembnejši rezervoar okužbe so glodavci, zlasti podgane in poljske miši ter številne druge živali, pa tudi psi in govedo. Ti bakterije preko urina izločajo v okolje, od koder se preko vode in zemlje lahko prenašajo na ljudi.

Okužbe se pri ljudeh pojavljajo skozi celo leto. Do njih pride z vdihavanjem onesnaženega prahu zemlje in kopanjem v sladkih vodah, kontaminiranih z urinom glodavcev. Večje število obolenj na NIJZ opažajo tudi v času obilnega deževja in poplav.