Število otrok z avtizmom se vsako leto povečuje: kakšni so simptomi?

Filip ima rad podobne stvari kot njegovi vrstniki, a sta njegova komunikacija in interakcija drugačni. "Ima zelo rad pesmice, da se umirja, da se pozibava med to otroško glasbo. To ga nekako pomiri, pa sploh, da je zunaj v naravi čim več," pravi mama Dijana, ki je že zelo zgodaj, še pred Filipovim drugim letom opazila značilne znake avtizma. "Neka raztresenost, hiperaktivnost, nikoli me ni pogledal v oči, ko bi želela, tega očesnega kontakta ni bilo, skoraj ničelna odzivnost na njegovo ime."

Kasneje se je pokazal tudi govorni zaostanek, tako da je Filip že pred tretjim letom dobil diagnozo težje oblike avtizma. Težko sledi navodilom, pravi Dijana, čeprav se je to, odkar obiskuje razvojni vrtec, nekoliko izboljšalo. "Kot večina otrok z avtizmom, se tudi Filip na določene situacije, predvsem na spremembe rutine, odziva na neobičajen način. S to nejevoljo, jokom, včasih je bilo tudi veliko metanja po tleh, udarjanja z glavo v predmet, ki je prišel."

"Pri posameznikih so prisotne vedenjske posebnosti na področju recipročne komunikacije, na področju socializacije, prisotni so tudi usmerjeni interesi, bolj tako rigidno, manj prilagojeno vedenje," pa pojasnjuje psihiatrinja Janja Maček.

Pogoste težave s spanjem

Od 50 do 80 odstotkov otrok z avtizmom ima tudi težave s spanjem, najpogosteje z nespečnostjo. "Nespečnost pomeni, da imajo bodisi težave z uspevanjem bodisi težave s kontinuiteto spanja, se pravi z nočnimi prebujanji, ali pa težave s tem, da se zjutraj zelo zgodaj zbudijo in potem enostavno ne morejo več spati. In seveda to potem vpliva tudi na njihovo dnevno funkcioniranje," razloži Gnidovec Stražišar.

Dijana in Filip sta zato obiskala tudi center za motnje spanja. "Je mnogo bolje, ni pa čisto izzvenelo, da bi spal v celem kosu. Se še dogaja, da se zbuja ponoči, ampak ni pa tako hudo," priznava Dijana.

Če starši opazijo katerega od omenjenih simptomov, se lahko obrnejo na lokalni center za zgodnjo obravnavo ali na razvojno ambulanto za šolske otroke oziroma mladostnike v lokalnih centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov.