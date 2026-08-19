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Slovenija

Več podpisov za odstop Stevanovića kot glasov Resnice na volitvah

Ljubljana, 19. 08. 2026 14.29 pred 13 minutami 3 min branja 433

Avtor:
STA M.P.
Zoran Stevanović

Pod spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića, se je doslej zbralo več kot 64.799 podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v DZ. Stevanović se je na peticijo odzval z besedami: "Ne morem verjeti, da lahko kdo sploh resno jemlje take stvari, kot so spletne peticije."

Kot je zapisano na spletni strani peticije, zaradi verodostojnosti peticije redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose. Med podpisniki se namreč najdejo tudi vnosi, kot so "Donald Trump", "Vladimir Putin" ali "Miki Miška", a je Brejc za STA danes zagotovil, da takšne vnose brišejo.

Brejc, ki je iz SDS izstopil leta 2012, je podpise začel zbirati v ponedeljek. Meni namreč, da predsednik DZ Stevanović s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. Prvotni cilj je bil zbrati 10.000 podpisov, a je bil hitro presečen. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube.

Ilustracija peticije
Ilustracija peticije
FOTO: Bobo

Kot je ob začetku zbiranja podpisov povedal za STA, Stevanović ne bi smel biti predsednik DZ, ker ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. "K razmisleku o peticiji me je spodbudilo, da ogromno ljudi, tudi novinarji, piše o tem, pa se nič ne zgodi. Mogoče je edini način peticija, da ljudje povedo, kaj si mislijo," je dejal. Slednje je po njegovih besedah tudi ena od parol Stevanovića, ki poudarja, da je treba dati moč ljudem.

"Kadar nosilci javnih funkcij ne spoštujejo ustave in imajo prevlado v parlamentu, je edina možnost peticija, v kateri državljani povemo, kaj ni prav in zahtevamo spoštovanje ustave in zakonov," je glede učinkov peticije na družbenem omrežju Facebook zapisal Brejc.

Stevanović je v odzivu na peticijo zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje DZ vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval, je zapisal v odzivu, ki so ga posredovali iz kabineta predsednika DZ.

Peticija je doslej zbrala več kot 64.799 podpisov, naslednji cilj pa je 70.000, je razvidno s spletne strani stevogohome.si. Brejc je v torek napovedal, da bo z zbiranjem podpisov na spletni strani nadaljeval do prve seje DZ. Ker spletno podpisovanje peticije ni dostopno vsem, razmišlja tudi, da bi jih z ekipo ljudi začel zbirati še fizično.

O tem, kako dolgo bo zbiral podpise, se bo Brejc, kot je v torek dejal v naši oddaji, odločil v ponedeljek, ko bo videl, koliko podpisov bo zbranih. Kot je dejal, je odziv na peticijo neverjeten. To je po njegovem znak, da so ljudje začutili, da "je nekaj narobe v tej državi". Ustavo in ustavno sodišče je treba spoštovati, je poudaril Brejc.

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Nad Stevanovićem visi tudi predlog razrešitve s funkcije predsednika DZ, ki so ga konec julija predlagale opozicijske Svoboda, SD in Levica. Med očitki Stevanoviću so navedle kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa imajo skupaj 40 glasov.

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KOMENTARJI433

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Rigit84
19. 08. 2026 16.07
haahha to so boti, lažni emaili in podvojeni lažni podpisi. tako zelo povrsen poskus. to lahko samo levi amaterji naredijo tako zelo slabo.
Odgovori
0 0
Slavko Babič Smodej
19. 08. 2026 16.06
Sam že od zjutraj glasujejm približujem se tisoč glasov.
Odgovori
0 0
Vinko ERRRR
19. 08. 2026 16.07
Za sekto?
Odgovori
0 0
Nidami
19. 08. 2026 16.07
Vse čestitke.
Odgovori
0 0
Wolfman
19. 08. 2026 16.06
Zakaj ne obračunajo med sabo? Koga neki se čaka. Ali naši poslanci nikoli niso brali, ali pa se učili zgodovino o delovanja vlad! Malo si naj preberejo, kaj vse lahko človek stori sočloveku, predvsem pa z političnimi zaporniki je bilo vedno zelo hudo!
Odgovori
0 0
Skunk Works
19. 08. 2026 16.06
S takim tempom jih boste imeli čez kak teden ali dva 10 milijonov....Ni vrag da Stevo ne odstopi, če bo proti njemu 10 milijonov slovencev....
Odgovori
0 0
rdeči2020
19. 08. 2026 16.04
kaj se čaka...koga???
Odgovori
-1
0 1
jank
19. 08. 2026 16.04
Poveljnica dupleške kurje mornarice je zaradi takšne množice podpisov za odstop Zorana povsem iz sebe.
Odgovori
-1
1 2
Slavko BabIč
19. 08. 2026 16.04
Za stevića bi bilo bolj geslo: MOČ KORITU!
Odgovori
-1
3 4
Nidami
19. 08. 2026 16.07
Pozdravljeni Smodej.
Odgovori
0 0
Martinkrpan
19. 08. 2026 16.03
Jao, Brejc. Kmalu boš imel več podpisov kot je bila volilna udeležba na zadnjih volitvah
Odgovori
+0
2 2
ta_pametni
19. 08. 2026 16.03
Levičarji ne marajo demokracije, oni bi radi da bi boti glasovali namesto vas. Še malo pa bomo imeli 103% slovenske populacije, ki želi odstaviti Stevota.
Odgovori
+3
4 1
PIKAPOLONICA1994
19. 08. 2026 16.03
Ali je JJ plačal vse položnice....sam vprašam?
Odgovori
-1
2 3
Žmavc
19. 08. 2026 16.05
Čisto mimo teme članka.
Odgovori
+1
1 0
baldahin
19. 08. 2026 16.03
Sploh ni pomembno, koliko podpisov bo na koncu, sto tisoč, dvesto tisoč, milijon, dva milijona, pet....sploh ni pomembno koliko miki mišk, putinov, trumpov je podpisalo. Pomembno je, da se država s takimi akcijami smeši, da se v javnosti gradi podoba neresne, zatohle, skorumpirane države. In tako je tudi prav: ker ta vlada je neresna, zatohla, skorumpirana. Kapo dol g. Brejc, dobro klofuto ste prilimali vladi!
Odgovori
+0
3 3
Žmavc
19. 08. 2026 16.03
Po volitvah so ga vabili v svoje vrste. Seveda se jim je odrekel, ker ni istospolno usmerjen. Sedaj se mu hočejo maščevat, z zbiranjem nekih brezpredmetnih podpisov.
Odgovori
+0
2 2
Skunk Works
19. 08. 2026 16.03
Glavno da gre Evropa cela v desno.....Mi pa tudi ne bomo mogli več dolgo biti evropska Kuba....
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1921539
19. 08. 2026 16.02
oprostite prosim ampak....nihce z nicemer ne preverja kdo in kolikokrat je dal glas.Ne govorim o tem,da Stevi je ali ni primeren ampsk nacin je neprimeren in to v trenutku pokaze na naravo in izvor tega pocetja.
Odgovori
+0
3 3
Nebittokbrihtni
19. 08. 2026 16.03
googel preverjat lastnika emails, oz hoce telefonsko stevilko. kaj tle ni jasno?
Odgovori
+0
2 2
Žmavc
19. 08. 2026 16.06
Jaz imam pet emailov odprtih.
Odgovori
-1
0 1
Jožajoža
19. 08. 2026 16.02
Brez stevićća ni sds-a
Odgovori
-1
2 3
duhccc
19. 08. 2026 16.02
ce v bazenu plava riba k drugim ni usec ......
Odgovori
-1
0 1
nikoli za desne
19. 08. 2026 16.02
sodobna demokracija po kme.avzarsko !ko se nekdo z par glasovi (sploh ne rabi več) prislini v politiko ga praktično ni več mogoče odstraniti!
Odgovori
+2
2 0
PIKAPOLONICA1994
19. 08. 2026 16.01
Zakaj imate cel čas te obraze na naslovnicah?
Odgovori
+1
2 1
kryptix
19. 08. 2026 16.04
Poglej komentarje...jih je 5 kot za kako resno stvar ali 500? Vsak klik=€€
Odgovori
+1
1 0
losser
19. 08. 2026 16.00
Zdaj zdja bomo bote poslali da bo 5 mio podpisov. Kaj bote pol pisali? Da še ga američani nočejo?
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+4
5 1
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