Za ali proti interventnemu zakonu, za argumente vlade ali opozorila opozicije? Referendumska kampanja je že v polnem teku, sodeč po javnomnenjski raziskavi inštituta Mediana za našo televizijo pa bo šlo na koncu na nož.

Oba tabora sta namreč povsem izenačena. Uveljavitev zakona podpira 39 odstotkov vprašanih, proti pa jih je le 0,4 odstotne točke manj. To pomeni, da bodo tekmo najverjetneje odločili neopredeljeni; teh je kar petina, 19,9 odstotka vprašanih, še dva odstotka in pol ne želita povedati, kako bi glasovali.

Da gre za vprašanje, ki močno deli slovensko javnost, kažejo tudi podatki o napovedani volilni udeležbi. Kar 52,1 odstotka vprašanih namreč pravi, da bodo zagotovo glasovali, 11,7 odstotka pa, da bodo verjetno glasovali – skupaj torej skoraj dve tretjini. Približno četrtina oziroma 24,4 odstotka glede udeležbe še okleva, le 12 odstotkov pa je takih, ki jih referendum ne zanima; med temi jih polovica pravi, da jih verjetno ne zanima, druga polovica pa je prepričana, da jih zagotovo ne zanima.