Število registriranih brezposelnih upadlo, brez dela še vedno 53.404 oseb

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarjev, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev ipd., čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, tesarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok in natakarjev.