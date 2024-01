Število snežnih dni se bo drastično zmanjšalo, vročina bo še bolj pritiskala

Leto 2023 je bilo torej najtoplejše leto v zgodovini meritev v Sloveniji, odklon od zadnjega referenčnega obdobja med letoma 1991 in 2020 pa je znašal plus 1,3 stopinje Celzija, je pojasnil meteorolog Anže Medved. Po skoraj celotni državi smo tako beležili nadpovprečne temperature. Že dve leti zapored sicer vremenoslovci beležijo rekordne vrednosti. In to še ni vse, opozarja : "Zadnjih 13 let beležimo nadpovprečne temperature, samo pet let v tem tisočletju je imelo rahlo negativni odklon. V Sloveniji sicer beležimo izrazito segrevanje, nekje od 80. let imamo praktično linearni trend naraščanja temperature, Slovenija pa se je od 70. let segrela za več kot dve stopinji Celzija," je izpostavil Medved.

Lani je najbolj izrazito odstopala jesen, ki je bila najtoplejša doslej in je postregla z rekordnimi temperaturami, je povedal. Začeli smo z zelo toplim začetkom leta, aprila in maja pa so sledile zelo podpovprečne temperature, kasneje pa vseskozi nadpovprečne temperature. Oktober in december sta bila rekordno topla, najtoplejša v zgodovini naših meritev.

Lansko leto je bilo po nižinah precej neradodarno s snegom, nekaj ga je zapadlo v drugi polovici januarja, ki je vztrajal do začetka februarja. V visokogorju pa so beležili povprečno, dokaj dobro sezono, je povedal Medved. Aprila in maja so bile nizke temperature, zato se je količina snega v visokogorju povečevala in dosegla vrhunec 18. maja, ko je bila debela kar štiri in pol metre.

Lani smo beležili precej povprečno leto, kar se tiče osončenosti. Meteorolog Andrej Golob je izpostavil, da so bile slovenske reke lani v povprečju za eno tretjino bolj vodnate kot v primerjalnem obdobju zadnjih 30 let. Prevladovale so hudourniške poplave, pri količini podzemne vode pa je prevladovalo ugodno količinsko stanje.

Kaj nas čaka v prihodnosti?

"Glavni krivec za podnebno krizo so izpusti podnebnih plinov. Več kot bo izpustov, višje bodo temperature zaradi učinka tople grede," pojasnjuje Medved. Temperatura v Sloveniji pa se bo do konca stoletja povečevala ne glede na scenarij. Po scenariju Pariškega sporazuma bi se ta lahko dvignila še za kakšno stopinjo, po najhujšem scenariju pa vse do šestih stopinj glede na preteklo referenčno obdobje, opozarja.

Z vedno višjo temperaturo bo vedno višji tudi vročinski stres. Več bo vročinskih valov, ti bodo močnejši in daljši. Več bo tropskih noči, vročih dni s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, po pesimističnem scenariju bi lahko imeli takšnih dni kar za mesec in pol več, kot jih beležimo zdaj, napoveduje Medved.