Število šolarjev narašča, vse več pa jih začetek šolanja prestavi za eno leto

V šole se bo v četrtek vrnilo okoli 270 tisoč učencev in dijakov, število šolarjev pa v zadnjih letih zaradi večjih generacij otrok narašča. V lanskem šolskem letu je bilo v redni in prilagojeni osnovnošolski program vključenih 195.414 učencev ali 1,2 odstotka več kot v letu prej. Najmanj učencev v samostojni Sloveniji je bilo pred desetimi leti, ko se je šolalo 161.046 otrok.

Razlike so tudi med posameznimi statističnimi regijami: Povprečno najmanj otrok v oddelkih so imele osnovne šole v pomurski in koroški, kjer je povprečno 16 otrok v oddelkih, v povprečju največ učencev v razredu pa imajo osnovne šole v osrednjeslovenski statistični regiji: 22 učencev.

V oddelkih rednih osnovnih šol (brez oddelkov za otroke s posebnimi potrebami) je bilo v povprečju 19 učencev. Oddelki samostojnih šol so bili večji od povprečja, in sicer z 21 učenci, v oddelkih podružničnih šol pa je bilo otrok precej manj, 11.

Fantje se v primerjavi z dekleti v precej večjem številu odločajo za poklicno in strokovno izobraževanje. Skoraj tri četrtine vseh dijakov v opazovanem letu je izbralo programe s področij tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva (44 odstotkov vseh dijakov) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (osem odstotkov).

Dekleta so se za poklicne in strokovne programe odločala v manjšem številu (55 odstotkov vseh dijakinj). V največjem številu so izbrala programe Zdravstvo in socialna varnost (12 odstotkov vseh dijakinj), sledila sta Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (11 odstotkov) ter Poslovne in upravne vede (10 odstotkov).

V osnovnih šolah je poučevalo 19.614 učiteljev in učiteljic, v srednjih šolah pa 6.299.