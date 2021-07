Prvi teden letošnjih bonov: koliko je že unovčenih in za kaj smo jih porabili največ?

Tudi ta konec tedna je minil v znamenju počitniške gneče na slovenskih cestah in mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki so čakali tudi po več ur, prebivalci pa ponekod zaradi kolon le s težavo pridejo do svojih domov.

A za večino so poletni dnevi vendarle namenjeni predvsem brezskrbnemu počitku, ki ga ne gneča na cesti, ne druge skrbi ne morejo pokvariti. In če že iščemo dobro stran vsega, kar so prinesla prejšnja leta, je to dejstvo, da se tudi Slovenci bolj zavedamo, kakšna bogastva imamo doma.

In kako je po prvem tednu z novimi, 100-evrskimi boni? Za kaj jih ljudje najpogosteje uporabljajo?

Število unovčenih novih bonov se iz dneva v dan močno povečuje. Od petka, 16. julija, do včeraj zjutraj (petka, 23. julija) je bilo unovčenih že več kot 31.000 bonov, še dobrih 13.000 jih je bilo rezerviranih. Največji delež, skoraj dve tretjini (63 odstotkov), jih je bilo porabljenih v turizmu, petina (19 odstotkov) za hrano in pijačo, več kot 10 odstotkov pa že odpade na kulturo, kamor sodijo denimo tudi nakupi knjig in učbenikov, na zadnjem mestu (šest odstotkov) je trenutno šport.

Za primerjavo, v več kot letu dni, torej od uvedbe starih bonov sredi junija lani pa do minulega četrtka, je bilo unovčenih dobra polovica (1.096.337 oziroma 54 odstotkov) vseh bonov, v skupni vrednosti 155 milijonov evrov. To je sicer le 44 odstotkov celotnega možnega zneska, številki pa sta različni zato, ker nekateri 200- oziroma 50-evrskega bona niso vnovčili v celoti. To pomeni, da je še vedno na razpolago več kot 200 milijonov, res pa je časa še do konca leta.

Za konec pa še najpopularnejše destinacije in tip nastanitve, kjer sicer ni večjih presenečenj: pri krajih vodijo Piran, Kranjska gora, Moravske Toplice, Izola, in Brežice. Ljudje pa se daleč največkrat odločajo za nočitev v hotelu, sledijo aparmaji in apartmajska naselja.