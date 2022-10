Število upravičencev do energetskega dodatka brez socialnih transferjev ni znano

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

Upravičenci do te pomoči so tisti, ki si ne morejo zagotoviti preživetja sami z delom, pravicami ali zavarovanjem iz dela, z dohodki iz premoženja ali drugih virov, nadomestili, prejemki po drugih predpisih, s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon. Prav tako so upravičenci tisti, ki zase in za svoje družinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morejo vplivati, in so uveljavili pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih ter pravico do oprostitev in olajšav po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Prejemnik denarne socialne pomoči mora izpolnjevati več pogojev: prijavljen mora biti v ustrezni evidenci brezposelnih oseb ali aktivnih iskalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, višina njegovega lastnega dohodka ne sme presegati višine minimalnega dohodka, ne more imeti premoženja in prihrankov, ki bi mu omogočali preživetje, poleg tega pa mora aktivno reševati svojo socialno problematiko.

Z varstvenim dodatkom medtem država ranljivim osebam zagotavlja sredstva za kritje življenjskih stroškov, in sicer tistih, ki nastanejo v daljšem obdobju, kot so stroški z vzdrževanjem stanovanja ali na primer nadomeščanje trajnih potrošnih dobrin.

Pogoji za varstveni dodatek so status trajno nezaposljive osebe ali status osebe, ki je trajno nezmožna za delo, starost nad 63 let (ženske) oziroma 65 let (moški) in da oseba ni delovno aktivna (ni zaposlena); lastni dohodek ne presega cenzusa ter nezmožnost zagotavljanja materialne varnosti zaradi okoliščin, na katere upravičenec nima vpliva.