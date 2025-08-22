Število zdravnikov narašča, medicinskih sester še vedno primanjkuje

Po treh mesecih prehodnega obdobja je začela veljati tudi novela zakona o zdravstveni dejavnosti. Direktorji in strokovni direktorji javnih zdravstvenih zavodov odslej ne morejo več opravljati dodatnega dela pri zasebnikih ali koncesionarjih. Prvi odstop je že odmeval v Izoli, kjer je mesto direktorja zapustil Evgenij Komljanec. Že več kot desetletje pa se v zdravstvenem sistemu spopadamo še z eno težavo, to je pomanjkanje medicinskih sester. Večina tistih, ki še vztrajajo v tem poklicu, je preobremenjenih, izgorelih in premalo plačanih.