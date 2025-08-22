Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Število zdravnikov narašča, medicinskih sester še vedno primanjkuje

Ljubljana, 22. 08. 2025 18.49 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Nuša Dekleva , Barbara Bašić
Komentarji
9

Po treh mesecih prehodnega obdobja je začela veljati tudi novela zakona o zdravstveni dejavnosti. Direktorji in strokovni direktorji javnih zdravstvenih zavodov odslej ne morejo več opravljati dodatnega dela pri zasebnikih ali koncesionarjih. Prvi odstop je že odmeval v Izoli, kjer je mesto direktorja zapustil Evgenij Komljanec. Že več kot desetletje pa se v zdravstvenem sistemu spopadamo še z eno težavo, to je pomanjkanje medicinskih sester. Večina tistih, ki še vztrajajo v tem poklicu, je preobremenjenih, izgorelih in premalo plačanih.

Več videovsebin
  • Iz SVETA: Po koncu dvoživkarstva odstopi
    02:39
    Iz SVETA: Po koncu dvoživkarstva odstopi
  • Iz SVETA: Manjkajo tisoči medicinskih sester
    03:00
    Iz SVETA: Manjkajo tisoči medicinskih sester
zdravstvo zdravniki zobozdravniki novela zakona o zdravstveni dejavnosti
SORODNI ČLANKI

Direktorjem prenehala veljati soglasja za delo pri zasebnikih

Ministrstvo vztraja pri razpisu, zdravnik: Gre za nadaljevanje improvizacije

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
frenk707
23. 08. 2025 15.21
+1
Zdravniška zbornica in fides so napovedovali razpad sistema, množične odhode v tujino in ne vem kaj še vse,..... Očitno ne vedo nič ali bolj verjetno so v službi protivladne propagande, namesto da bi zdravili bolnike. Ta država in državljani si pa res ne zaslužimo takih dohtarjev,... sram naj jih bo.
ODGOVORI
2 1
zrela hruška
23. 08. 2025 11.32
-2
od kje te so prilezli, da jih je več!? nekje so se skrivali!? 😁😅
ODGOVORI
0 2
videmc1
23. 08. 2025 10.28
-1
Prenizke plače in posledično slabi delovni pogoji
ODGOVORI
1 2
cini?no
23. 08. 2025 08.01
-1
Komljancu nic vec pacientov preko javnega.. 4 x hitreje je nestrokovno opravljeno delo ali pa napacno postavljen normativ. Glede dolzine preglede in obravnave pa tudi glede stroska.
ODGOVORI
0 1
Po možganski kapi
22. 08. 2025 21.34
+1
Velika večina Slovencev je sedaj srečnih.da imamo to vlado.
ODGOVORI
2 1
zmerni pesimist
22. 08. 2025 21.20
+5
Tole pa glih ne verjamem sploh pa ne na podeželju
ODGOVORI
5 0
jutri_pa_res
22. 08. 2025 19.04
+5
Je sploh kdorkoli v JS, ki ni preobremenjen in premalo plačan?
ODGOVORI
6 1
devote
22. 08. 2025 19.02
+4
Only fans pa 42 ur promovira in jim dela reklamo. dobicki da v nobeni branzi taki, 600 mio si je dal lastnik izplacati. lepo vzgajate prihodnje rodove mediji...
ODGOVORI
4 0
OmniLiberalec42
23. 08. 2025 09.09
onlyfans je predlanski sneg
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189