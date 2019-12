Stigma in diskriminacija do obolelih za aidsom še vedno del naše realnosti

1. decembra že od leta 1988 obeležujemo svetovni dan aidsa. Okužba s HIV kljub velikemu napredku ostaja pomemben problem za javno zdravje. Leta 2019 je bilo v Sloveniji 25 novih okužb z virusom, približno petina ljudi pri nas pa ne ve, da so okuženi.

Letos so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) do 22. novembra zaznali 25 novih okužb s HIV, kar je deset manj kot prejšnje leto. Aids so diagnosticirali pri enem moškem in štirih ženskah, pri vseh pa so okužbo s HIV prepoznali v istem letu.

Najvišje število okuženih s HIV v zadnjih desetih letih so na NIJZ zaznali leta 2016, ko je bilo prijavljenih kar 60 primerov. Letos je bilo do 22. novembra prijavljenih najmanj okužb do zdaj med letoma 2009 in 2019. Nižjo prijavno evidenco kot Slovenija imata v Evropi samo dve državi, Slovaška in BiH.

Podatki o novih okužbah s HIV kažejo, da je bilo šest okužb med ženskami in 19 med moškimi. Pri teh jih je bilo 15 med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM), kar pa je še vedno 12 manj kot lani. "Relativno nizko število novih diagnoz in kasnih diagnoz okužbe s HIV med MSM je predvidoma posledica uspehov kombinirane preventive, predvsem dostopnosti testiranja in spremenjene kulture testiranja med MSM ter takojšnjega zdravljenja po diagnozi okužbe. Zgodnje zdravljenje je uspešnejše, izboljšata se kakovost in pričakovano trajanje življenja ter preprečuje prenos okužbe s HIV," je povedala izr. prof. dr. Irena Klavsz NIJZ. Glede na prijavljene primere novih diagnoz okužbe z virusom je na začetku letošnjega leta v Sloveniji živelo 657 ljudi s prepoznano okužbo. Med temi je po podatkih Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana 631 oziroma 96 odstotkov oseb prejemalo protiretrovirusna zdravila, večina (600 oseb) pa zaradi uspešnega zdravljenja ne more okužiti drugih. Ključno: odgovorno in varno spolno vedenje ter testiranje Zgodnje testiranje in zdravljenje sta ključna za zmanjšanje vpliva okužbe. Testiranje na okužbo je najbolj smiselno pri tistih, ki kažejo simptome in znake, tistih, ki so že obravnavani v ambulantah za spolno prenesene okužbe, osebah, ki injicirajo droge in osebah s tveganim spolnim vedenjem, predvsem moških, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Najbolj ranljive skupine v Sloveniji predstavljajo MSM, promiskuitetni ljudje, prostitutke in njihovi klienti, ženske, ki so v življenjskih situacijah z večjim tveganjem, injicirajoči uživalci drog, zaporniki, osebe s spolno prenosljivimi okužbami. —prim. Evita Leskovšek

Na NIJZ poudarjajo tudi, da je pomembno zmanjšati stigmo in diskriminacijo zaradi okužbe s HIV, ki še vedno ostaja del naše realnosti. Pomembna so tudi preventivna prizadevanja lokalnih skupnosti, kar lahko naredi pomembno spremembo. Oseba se najpogosteje okuži pri nezaščitenih spolnih odnosih z okuženo osebo in ob izpostavljenosti okuženi krvi, predvsem pri souporabi pribora pri intravenskih uživalcih drog. Možen je tudi prenos z okužene matere na otroka med nosečnostjo in porodom ali z dojenjem. Najpogostejši način prenosa virusa v Sloveniji ostajajo nezaščiteni spolni odnosi, zato je seveda primerna zaščita – kondom – še kako pomembna. Poleg tega morajo okužene osebe, ki se tega zavedajo, vestno obveščati svoje spolne partnerje in jih ne izpostavljati tveganju. Redna uporaba kondomov učinkovito ščiti tudi pred drugimi spolno prenosljivimi okužbami, kot so gonoreja, sifilis ter hepatitisa B in C. Brezplačno testiranje na HIV v Kopru in Kranju V dveh območnih enotah NIJZ, v Kranju in Kopru, bodo ob svetovnem dnevu aidsa izvedli brezplačno in anonimno testiranje za HIV. Testiranje na območni enoti Koper bo potekalo v ponedeljek, 2. decembra 2019, od 8.30 do 10.30 (Vojkovo nabrežje 4/a, Koper). Na območni enoti Kranj bo testiranje potekalo v ponedeljek, 2. decembra 2019, od 8.00 do 12.00 (Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj).

95 odstotkov tistih, ki prejemajo protiretrovirusna zdravila, ne more okužiti drugih. FOTO: Shutterstock